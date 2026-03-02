La composition du Real Madrid contre Getafe a fuité : Arbeloa change tout et prend un risque

Ce duel de la 26ᵉ journée au Santiago Bernabéu s’annonce bouillant. Le Real occupe la deuxième place du classement et cherche à réduire l’écart avec le leader barcelonais. En face, Getafe pointe au 13ᵉ rang et conserve cinq points d’avance sur le premier relégable, RCD Mallorca.

Sur le papier, l’écart semble net. Sur le terrain, le piège existe. Álvaro Arbeloa le sait. Son équipe doit réagir immédiatement pour éviter de laisser filer la tête du championnat.