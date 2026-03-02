Le Real Madrid joue gros ce lundi soir. Après le revers concédé face à CA Osasuna, les Merengue n’ont plus droit à l’erreur en Liga. À quelques heures du coup d’envoi de cette rencontre de la 26e journée contre Getafe CF (21h), une composition circule déjà en Espagne. Et elle comporte son lot de surprises.
La composition du Real Madrid contre Getafe a fuité : Arbeloa change tout et prend un risque
- Getty Images Sport
Un contexte tendu au Santiago Bernabéu
Ce duel de la 26ᵉ journée au Santiago Bernabéu s’annonce bouillant. Le Real occupe la deuxième place du classement et cherche à réduire l’écart avec le leader barcelonais. En face, Getafe pointe au 13ᵉ rang et conserve cinq points d’avance sur le premier relégable, RCD Mallorca.
Sur le papier, l’écart semble net. Sur le terrain, le piège existe. Álvaro Arbeloa le sait. Son équipe doit réagir immédiatement pour éviter de laisser filer la tête du championnat.
- Getty Images Sport
Mbappé absent, l’infirmerie inquiète
Le principal coup dur concerne Kylian Mbappé. Touché au genou la semaine dernière, l’attaquant ne retrouve pas le groupe. La presse espagnole évoque plusieurs semaines d’indisponibilité. Le champion du monde 2018 rentre même en France pour consulter des spécialistes et accélérer son rétablissement.
À cette absence majeure s’ajoutent celles de Jude Bellingham, Éder Militão et Raúl Asencio. Des cadres. Des titulaires habituels. Arbeloa doit recomposer son onze.
- AFP
Une défense remodelée
Comme à l’accoutumée, Thibaut Courtois garde les cages. Devant lui, Dani Carvajal reprend son couloir droit à la place de Trent Alexander-Arnold, impeccable ces derniers jours.
Dans l’axe, Antonio Rüdiger et David Alaba forment la charnière, tandis qu’Alvaro Carreras occupe le flanc gauche. Une ligne expérimentée, mais qui manque de repères récents ensemble.
- Getty Images Sport
Un milieu dense, Camavinga plus haut ?
Au cœur du jeu, Federico Valverde, Arda Güler et Aurélien Tchouaméni assurent l’équilibre. Technique, volume, projection : le trio possède des qualités variées.
La vraie surprise devrait concerner Eduardo Camavinga. Arbeloa devrait l’utiliser plus haut, dans un rôle offensif inhabituel, alors que c’est le jeune Turc qui évoluait à ce niveau récemment. L’ancien du Stade Rennais soutient Vinícius Júnior sur l’aile gauche et Gonzalo Garcia en pointe. Mais aux dernières nouvelles, le Français devra être absent en raison d'un mal de dents. Alors, Brahim Diaz est pressenti pour démarrer devant Mastantuono.
Un choix audacieux. Sans Mbappé, l’animation offensive repose sur la créativité et la vitesse. Faut-il souligner qu’Arbeloa conserve une base proche de celle alignée face à SL Benfica en Ligue des champions. Il ajuste sans bouleverser. Pari mesuré ou risque calculé ? Réponse sur la pelouse.
La compo attendue du Real Madrid contre Getafe
Courtois - Carvajal, Rüdiger, Alaba, Carreras - Valverde, Güler, Tchouaméni - Brahim Diaz, Garcia, Vinicius Júnior