La composition du Real Madrid contre Elche a fuité : Arbeloa change tout et attend City

Le calendrier oblige le staff madrilène à réfléchir différemment. Le match de Liga reste important dans la course au titre, mais la confrontation européenne contre Manchester City occupe déjà les pensées.

Álvaro Arbeloa envisage ainsi plusieurs modifications dans son équipe. Les blessures et la gestion physique de certains joueurs jouent un rôle central dans cette réflexion.

Lors du dernier match, Ferland Mendy a dû quitter le terrain à la pause en raison d’un souci physique. D’autres cadres, comme Antonio Rüdiger ou Federico Valverde, ont également bénéficié d’une gestion prudente pour éviter tout risque.