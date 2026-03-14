Au sein du Real Madrid, les esprits oscillent entre deux priorités. D’un côté, un match de championnat important contre Elche CF ce soir. De l’autre, le duel européen qui approche face à Manchester City. Dans ce contexte, l’entraîneur Álvaro Arbeloa prépare plusieurs ajustements dans son onze de départ afin de ménager certains cadres.
La composition du Real Madrid contre Elche a fuité : Arbeloa change tout et attend City
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Arbeloa prépare un large turnover
Le calendrier oblige le staff madrilène à réfléchir différemment. Le match de Liga reste important dans la course au titre, mais la confrontation européenne contre Manchester City occupe déjà les pensées.
Álvaro Arbeloa envisage ainsi plusieurs modifications dans son équipe. Les blessures et la gestion physique de certains joueurs jouent un rôle central dans cette réflexion.
Lors du dernier match, Ferland Mendy a dû quitter le terrain à la pause en raison d’un souci physique. D’autres cadres, comme Antonio Rüdiger ou Federico Valverde, ont également bénéficié d’une gestion prudente pour éviter tout risque.
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Une défense remodelée
La ligne défensive devrait présenter plusieurs changements. Sur le côté gauche, Fran García reste le seul latéral disponible dans l’effectif principal. Sa présence dans le onze semble donc presque certaine.
Le staff madrilène préfère éviter toute prise de risque avec Trent Alexander-Arnold et Antonio Rüdiger, tous deux confrontés à des pépins physiques récemment. Raúl Asensio, souffrant d'une gêne musculaire au dernier moment, déclarera forfait. Dans cette configuration, le jeune Diego Aguado et Dani Carvajal devraient intégrer la défense.
Deux joueurs conserveront leur place par rapport au dernier match européen : Thibaut Courtois et Dean Huijsen. Des rumeurs évoquaient une possible titularisation d’Andriy Lunin dans les cages, mais l’entraîneur madrilène semble décidé à maintenir le portier belge.
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Camavinga retrouve une opportunité
Le milieu de terrain pourrait également évoluer. Après le déplacement face au Celta Vigo, Álvaro Arbeloa avait évoqué certains joueurs restés à l’écart du groupe.
Beaucoup y ont vu un message adressé à Eduardo Camavinga. Le Français n’avait pas débuté lors de la rencontre européenne, où Pitarch avait pris sa place.
Pour le match face à Elche, la situation change. Camavinga devrait démarrer au milieu aux côtés d’Aurélien Tchouaméni et Arda Güler. Ce choix vise surtout à préserver Pitarch en vue du déplacement à l’Etihad Stadium.
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Brahim et Vinicius attendus en attaque
L’attaque madrilène pourrait également évoluer. Brahim Díaz traverse une période délicate depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations. Le penalty manqué en finale semble encore peser.
Cependant, sa prestation contre Manchester City a montré des signes encourageants. Arbeloa pourrait donc lui offrir une nouvelle titularisation pour l’aider à retrouver son rythme.
En pointe, Gonzalo García devrait débuter aux côtés de Vinícius Júnior. L’attaquant formé au club aura pour mission de fixer la défense adverse et d’ouvrir des espaces au Brésilien.
La compo attendue du Real contre Elche :
Courtois - Carvajal, Diego Aguado, Huijsen, Fran García - Camavinga, Tchouaméni, Güler - Brahim, Gonzalo, Vinicius