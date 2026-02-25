Le Santiago-Bernabéu s’apprête à vibrer pour un rendez-vous décisif. Vainqueur 0-1 à l’aller, le Real Madrid doit confirmer face à Benfica pour rejoindre les huitièmes de finale de Ligue des champions. Mais le contexte ne facilite rien : les blessures s’accumulent et obligent Álvaro Arbeloa à revoir ses plans.
La composition du Real Madrid contre Benfica a fuité : Arbeloa fait des choix forts
- AFP
Un Real Madrid diminué avant Benfica
Le Real Madrid aborde ce barrage retour avec un léger avantage, mais aussi avec plusieurs absents de poids. Jude Bellingham ne figure pas dans le groupe. Son forfait semblait probable ces derniers jours. Autre coup dur : Dean Huijsen manque également à l’appel. Le défenseur ne s’est pas entraîné avec ses partenaires mardi. Son état inquiète le staff, qui suit son évolution de près.
Et la liste ne s’arrête pas là. Kylian Mbappé ne participe pas non plus à cette affiche européenne. Des rumeurs venues de France évoquaient son absence dans l’après-midi, avant que la feuille officielle ne confirme son indisponibilité. L’attaquant traîne des douleurs persistantes au genou depuis plusieurs mois. Il avait bénéficié d’un repos face à la Real Sociedad, puis enchaîné les rencontres. Cette fois, il ne prend même pas place sur le banc. Au total, Arbeloa doit composer sans six joueurs.
- Getty Images Sport
Arbeloa privilégie la stabilité
Face au SL Benfica ce soir, l’entraîneur madrilène refuse toute prise de risque. Il aligne ce qu’il estime être son équipe la plus compétitive du moment.
En défense centrale, Raul Asensio occupe le poste laissé vacant par Dean Huijsen et accompagne Antonio Rüdiger. Sur les côtés, Trent Alexander-Arnold et Alvaro Carreras débutent respectivement à droite et à gauche. Dans les buts, Thibaut Courtois tient son rang.
Au milieu, Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni forment le trio chargé d’équilibrer l’équipe. Plus haut, Arda Güler remplace Bellingham dans l’animation offensive. Il soutient Vinícius Júnior (gauche) et Gonzalo Garcia en pointe.
- AFP
Une gestion prudente des retours
Le week-end dernier, contre Osasuna, Arbeloa avait déjà ménagé Rüdiger et Alexander-Arnold, tout juste revenus de blessure. Il évite tout excès d’optimisme. Cette fois, l’heure ne permet plus d’attendre.
Le Real joue sa saison européenne sur ce match. Benfica arrive sans complexe. Le Bernabéu, lui, attend une qualification.
La compo attendue du Real Madrid contre Benfica :
Courtois - Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras - Valverde, Camavinga, Tchouaméni - Güler, Gonzalo Garcia, Vinicius