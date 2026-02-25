La composition du Real Madrid contre Benfica a fuité : Arbeloa fait des choix forts

Le Real Madrid aborde ce barrage retour avec un léger avantage, mais aussi avec plusieurs absents de poids. Jude Bellingham ne figure pas dans le groupe. Son forfait semblait probable ces derniers jours. Autre coup dur : Dean Huijsen manque également à l’appel. Le défenseur ne s’est pas entraîné avec ses partenaires mardi. Son état inquiète le staff, qui suit son évolution de près.

Et la liste ne s’arrête pas là. Kylian Mbappé ne participe pas non plus à cette affiche européenne. Des rumeurs venues de France évoquaient son absence dans l’après-midi, avant que la feuille officielle ne confirme son indisponibilité. L’attaquant traîne des douleurs persistantes au genou depuis plusieurs mois. Il avait bénéficié d’un repos face à la Real Sociedad, puis enchaîné les rencontres. Cette fois, il ne prend même pas place sur le banc. Au total, Arbeloa doit composer sans six joueurs.