Pourquoi Kylian Mbappé est soudainement absent du match décisif de Ligue des champions entre le Real Madrid et Benfica

Le match aller de cette rencontre a été éclipsé par l'accusation de Vinicius Junior, qui a déclaré avoir été victime d'insultes racistes de la part de l'ailier du Benfica Gianluca Prestianni après avoir marqué le seul but du match. Prestianni, qui a été provisoirement suspendu pour un match de Ligue des champions, a nié cette accusation, affirmant qu'il avait en réalité proféré une insulte homophobe à l'encontre de Vinicius, qui l'avait traité de « nain ». Cette défense devrait être rejetée et une suspension plus longue pourrait être prononcée.

Arbeloa et le gardien Thibaut Courtois ont tous deux évoqué l'incident mardi. Arbeloa a déclaré : « Nous avons une excellente occasion de marquer un tournant dans la lutte contre le racisme. L'UEFA, qui a toujours été un champion de cette lutte contre le racisme, a l'occasion de faire plus que simplement en faire un slogan ou une belle bannière avant les matchs. Et espérons - ou plutôt, j'espère - qu'ils saisiront cette occasion.

Comme nous l'avons dit, comme je l'ai dit... il s'agit de jouer à un haut niveau, de réaliser une excellente performance. Faire les choses correctement sur le terrain et réaliser une excellente performance afin de remporter le match. C'est ce qui nous importe le plus. C'est là que nous concentrons toute notre énergie et tous nos efforts. Et c'est ce que nous voulons voir demain. Le reste, évidemment, ne nous concerne pas. Ou du moins, ce n'est pas à nous de prendre ce genre de décisions. C'est à l'UEFA de le faire. »

Courtois a ajouté : « Avec tout ce qui s'est passé, beaucoup de choses n'ont pas été bien faites. Je pense que le racisme, l'homophobie, toutes ces choses, nous ne pouvons tout simplement pas les accepter et l'insulte est tout aussi grave. Vini n'a rien fait de mal. Il a célébré comme beaucoup d'adversaires l'ont fait contre nous. En fin de compte, nous devons passer à autre chose et en rester là. Nous ne pouvons pas justifier un acte présumé de racisme par une célébration. »