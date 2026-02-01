La compo du PSG contre Strasbourg : Le onze infernal de Luis Enrique

La lutte pour le titre s’annonce dense en Ligue 1 cette saison. Champion en titre, le PSG (2e, 45 pts) est au coude-à-coude avec le RC Lens (1er, 46 pts), auteur d’une surprenante régularité lors de cet exercice. Si les Sang et Or ont repris la première place après la victoire sur Le Havre vendredi (1-0), les Parisiens peuvent la récupérer en cas de succès face à Strasbourg (7e, 30 pts), ce dimanche.

Mais le Racing reste un adversaire redoutable, capable de jouer un mauvais tour au PSG, comme à l’accoutumée. Un dénouement que Luis Enrique veut éviter et pour lequel il a pris la décision de lancer son artillerie face aux hommes de Gary O’Neil, ce soir.