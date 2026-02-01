Le Paris Saint-Germain défie le RC Strasbourg, ce dimanche, à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Un test grandeur nature pour les Parisiens qui doivent retrouver de la sérénité dans leurs performances. Un enjeu déterminant pour Luis Enrique qui a décidé d’aligner une équipe ultra-offensive face aux Alsaciens, ce soir.
La compo du PSG contre Strasbourg : Le onze infernal de Luis Enrique
Le PSG à l’assaut de Strasbourg et Lens
La lutte pour le titre s’annonce dense en Ligue 1 cette saison. Champion en titre, le PSG (2e, 45 pts) est au coude-à-coude avec le RC Lens (1er, 46 pts), auteur d’une surprenante régularité lors de cet exercice. Si les Sang et Or ont repris la première place après la victoire sur Le Havre vendredi (1-0), les Parisiens peuvent la récupérer en cas de succès face à Strasbourg (7e, 30 pts), ce dimanche.
Mais le Racing reste un adversaire redoutable, capable de jouer un mauvais tour au PSG, comme à l’accoutumée. Un dénouement que Luis Enrique veut éviter et pour lequel il a pris la décision de lancer son artillerie face aux hommes de Gary O’Neil, ce soir.
Luis Enrique innove en défense
Relégué sur le banc au retour de Matvey Safonov contre Newcastle mercredi (1-1), Lucas Chevalier devrait y retourner à nouveau ce soir au profit du Russe. En défense, Luis Enrique devrait associer Illia Zabarnyi à Willian Pacho dans l’axe. A leurs côtés, Achraf Hakimi devrait enchainer à droite pendant que Nuno Mendes serait reconduit à gauche.
Luis Enrique sort l’artillerie en attaque
Dans l’entrejeu, Warren Zaire-Emery devrait retrouver de nouveau son poste de prédilection aux côtés des Portugais, Vitinha et Joao Neves. En attaque, Luis Enrique devrait compter sur Ousmane Dembélé pour occuper la pointe. Le Ballon d’Or 2025 devrait être entouré des virevoltants Désiré Doué et Bradley Barcola pour porter les offensives parisiennes face au Racing.
La compo attendue du PSG contre Strasbourg
Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doué, Dembélé, Barcola.