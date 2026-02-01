Strasbourg - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le championnat français offre à ses fans de très belles affiches, ce weekend. La 20e journée de Ligue 1 met notamment aux prises plusieurs équipes du haut de tableau avec des résultats qui seront décisifs dans le décompte final. Ce dimanche, le dernier match de la journée est un duel qui s’annonce épique entre le RC Strasbourg et le Paris Saint-Germain.

Le PSG veut récupérer son fauteuil

Vainqueur sans briller sur la pelouse d’Auxerre (0-1), le Paris Saint-Germain (35 pts) s’est présenté lors de la 20e journée de Ligue 1 avec le statut de leader. Avant ce week-end, le club de la capitale comptait deux longueurs d’avance sur Lens (46 pts) avant d’être déchu de la première place suite à la victoire des Sang et Or face au Havre (1-0). Ce que le PSG compte bien récupérer dès ce dimanche. « Lens est-il notre principal concurrent pour le titre ? C'est clair ! Il y a Lens et il y a nous. Ce qui a changé par rapport à la saison dernière, c'est Lens »,affirmait Luis Enrique en conférence de presse, confirmant ainsi une lutte entre Paris et Lens pour le titre. Les Parisiens ont retrouvé une solidité collective qui constitue leur marque de fabrique cette saison, comme en témoigne une série actuelle de cinq succès consécutifs toutes compétitions confondues, marquée notamment par des victoires probantes face au Paris FC (2-1) et Lille (3-0) en ce début d’année.

Depuis le court succès à Auxerre, le contexte a néanmoins évolué. Accroché par Newcastle mercredi au Parc des Princes (1-1), le champion d’Europe a quitté le top 8 de la phase de ligue de la Ligue des champions et devra passer par les barrages ce mois-ci, avec un duel franco-français face à Monaco à l’horizon. Mais avant, Luis Enrique doit d’abord dompter l’insouciance de la jeune équipe de Strasbourg pour reprendre le fauteuil de leader de Ligue 1. « Un match piège ? Bien sûr. C'est toujours difficile à l'extérieur. Strasbourg est une équipe jeune mais avec beaucoup de qualités. Ils viennent de changer d'entraîneur mais ils jouent très bien au football », déclarait le technicien espagnol, conscient de la difficulté à gagner contre les Alsaciens.

Strasbourg en pleine ascension sous l’ère Gary O’Neil

À l’inverse, Strasbourg (7e, 30 pts) avance avec confiance et ambition depuis l’arrivée de Gary O’Neil sur le banc. Le technicien anglais a immédiatement imprimé sa patte, avec trois victoires consécutives pour lancer son mandat. Le Racing a d’abord frappé fort en Coupe de France en surclassant Avranches (N2) sur un score sans appel (0-6). Dans la foulée, les Alsaciens ont confirmé en championnat en remportant le derby face à Metz (2-1), avant de réaliser une performance marquante sur la pelouse de Lille (1-4). Cette dynamique positive permet aux Strasbourgeois de se repositionner dans la course aux places européennes. Désormais, les joueurs de la Meinau ne pointent plus qu’à un point du top 6 et à deux unités du top 5, illustrant un retour remarqué dans le haut du classement.

Sur quelle chaine suivre le match Strasbourg - Paris Saint-Germain

La rencontre entre le RC Strasbourg et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce dimanche 01 février 2026 à partir de 20h 45 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Strasbourg - Paris Saint-Germain

Ligue 1 - Ligue 1 Stade de la Meinau

Le match entre le RC Strasbourg et le PSG se tient ce dimanche à partir de 20h45, heure française, au Stade De La Meinau.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Strasbourg

Strasbourg devra composer avec plusieurs absences notables pour ce rendez-vous. Le Racing est privé de son maître à jouer au milieu, Valentin Barco, suspendu pour l’occasion. À cette indisponibilité s’ajoutent celles, déjà connues, d’Oyedele et de Sow, toujours à l’infirmerie. Touché récemment, Emanuel Emegha, auteur de sept buts cette saison dont quatre en Ligue 1, a repris progressivement l’entraînement et augmenté l’intensité de ses séances, mais sa participation reste incertaine. Dans le secteur offensif, la dynamique reste toutefois positive grâce à Joaquin Panichelli, meilleur buteur du club avec onze réalisations en championnat, et à Martial Godo (22 ans, cinq buts en Ligue 1), tous deux décisifs lors du large succès à Lille (1-4) et acteurs majeurs du renouveau alsacien. Sur le marché hivernal, Strasbourg a enregistré une arrivée, celle de l’ailier Gessime Yassine, prêté par Dunkerque, tout en allégeant son effectif avec les départs de Sobol (Jablonec), Lemaréchal (Club Bruges), Paez (River Plate) et Nzingoula (Nuremberg), peu utilisés lors de la première partie de saison.

Infos sur l'équipe du PSG

Côté parisien, l’infirmerie, qui s’était récemment dégarnie, s’est de nouveau remplie avec la blessure de Khvicha Kvaratskhelia. L’attaquant géorgien, auteur de sept buts cette saison dont trois en Ligue 1, est sorti prématurément en Ligue des champions et ne fera pas le déplacement. Le jeune Quentin Ndjantou est également forfait, poursuivant son programme individuel. Le milieu Fabian Ruiz, titulaire habituel, absent lors des deux dernières rencontres, demeure incertain, tout comme Kang-in Lee, encore en phase de reprise. Dans les cages, Lucas Chevalier pourrait retrouver une place de titulaire quelques jours après avoir vu Luis Enrique lui préférer Safonov, auteur d’une prestation convaincante face à Newcastle. En attaque, les cadres Ousmane Dembélé (cinq buts, trois passes décisives en Ligue 1) et Bradley Barcola (sept buts en championnat), déterminants lors des derniers succès domestiques, devraient conserver leur place dans le onze de départ. Enfin, la jeune recrue hivernale Dro Fernandez, arrivé du Barça à 18 ans, pourrait connaître sa première apparition dans le groupe parisien.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement