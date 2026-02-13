La compo du PSG contre Rennes : Luis Enrique change tout

S’il est inconstant sur la scène européenne cette saison, le Paris Saint-Germain marche sur l’eau en Ligue 1, ces dernières semaines. Leader du championnat avec deux unités d’avance sur Lens (2e, 49 pts), le club de la capitale (1er, 51 pts) a remporté ces cinq dernières rencontres dans l’élite. Parmi elles, une humiliation infligée à l’Olympique de Marseille, dimanche dernier (5-0) qui a coûté à Roberto De Zerbi, son poste.

Cinq jours après, Luis Enrique compte se servir du choc face à Rennes, une autre équipe en perte de repères, pour prendre ses distances vis-à-vis des Sang et Or. Pour autant, le technicien espagnol ne s’est pas privé de ménager certains de ses joueurs, en vue des prochaines échéances, dont le barrage aller de Ligue des Champions contre l’AS Monaco, mardi prochain.