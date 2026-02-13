Le Paris Saint-Germain affronte le Stade Rennais, ce vendredi, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Une affiche qui s’annonce électrique entre deux équipes aux dynamiques opposées, ces dernières semaines. Du côté du PSG, Luis Enrique a décidé de faire tourner son effectif sans pour autant le rendre moins compétitif face aux Bretons.
La compo du PSG contre Rennes : Luis Enrique change tout
Le PSG veut enchaîner contre Rennes
S’il est inconstant sur la scène européenne cette saison, le Paris Saint-Germain marche sur l’eau en Ligue 1, ces dernières semaines. Leader du championnat avec deux unités d’avance sur Lens (2e, 49 pts), le club de la capitale (1er, 51 pts) a remporté ces cinq dernières rencontres dans l’élite. Parmi elles, une humiliation infligée à l’Olympique de Marseille, dimanche dernier (5-0) qui a coûté à Roberto De Zerbi, son poste.
Cinq jours après, Luis Enrique compte se servir du choc face à Rennes, une autre équipe en perte de repères, pour prendre ses distances vis-à-vis des Sang et Or. Pour autant, le technicien espagnol ne s’est pas privé de ménager certains de ses joueurs, en vue des prochaines échéances, dont le barrage aller de Ligue des Champions contre l’AS Monaco, mardi prochain.
Luis Enrique innove en défense
Avec le retour de suspension d’Achraf Hakimi, Luis Enrique devrait lancer le Marocain sur le côté droit de la défense et en profiter pour faire reposer Warren Zaire-Emery. Ainsi, le vice-capitaine parisien accompagnerait Illia Zabarnyi, Willian Pacho et Nuno Mendes pour former l’arrière-garde devant les buts de Matvey Safonov. Le gardien russe devrait, encore une fois, être préféré à Lucas Chevalier.
Une attaque remodelée face à Rennes
Auteur d’une bonne entrée dans le Classique, Kang-In Lee devrait intégrer le milieu de terrain aux côtés de Vitinha et Joao Neves. Plus haut, Luis Enrique devrait compter sur Ousmane Dembélé à la pointe de l’attaque. A ses côtés, le Français devrait être assisté des ailiers Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia pour fructifier les offensives parisiennes.
La compo attendue du PSG contre Rennes
Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Vitinha, Lee, Neves - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.