Rennes - Paris SG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La 22e journée de Ligue 1 débute avec un déplacement important pour le Paris Saint-Germain sur la pelouse de Rennes. Leader avec deux points d’avance sur le RC Lens, le club parisien cherche à creuser l’écart. En face, les Bretons traversent une période délicate et veulent réagir devant leur public.

Un PSG en confiance avant Rennes

Paris aborde ce rendez-vous avec un moral retrouvé. Le nul contre Newcastle en Ligue des champions (1-1) laisse un goût amer, notamment après l’échec à intégrer le top 8 de la phase de championnat. Mais en Ligue 1, la réponse ne tarde pas. Le week-end dernier, le PSG corrige l’OM (5-0). Une démonstration nette. Marseille recule à douze points. Luis Enrique obtient une réaction forte de son groupe.

Pour ce déplacement, l’effectif se présente presque au complet. Seuls Ndjantou, Senny Mayulu et Fabian Ruiz manquent à l’appel. Le reste du groupe effectue le voyage en Bretagne. L’entraîneur espagnol dispose donc de nombreuses options pour composer son onze.

Rennes en plein doute

La situation diffère nettement du côté rennais. Le club enchaîne trois revers en championnat. À cela s’ajoute une élimination en Coupe de France face à l’OM (3-0). Les résultats ne rassurent plus. La direction choisit de se séparer d’Habib Beye, qui devrait prochainement prendre les commandes de l’OM à la suite du départ de Roberto De Zerbi. Le changement intervient dans un contexte tendu. Le vestiaire doit réagir vite.

Le souvenir du match aller reste lourd. Au Parc des Princes, Rennes s’incline 5-0. Les Bretons terminent à dix après l’expulsion de Jacquet à la 74e minute. Cette fois, il faudra afficher solidité et rigueur pour contenir l’attaque parisienne.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Rennes

Le Stade Rennais aborde cette rencontre avec plusieurs absences importantes. Déjà privé de Glen Kamara, le club breton a également perdu Jérémy Jacquet et Abdelhamid Aït Boudlal, tous deux blessés lors du dernier match face au RC Lens. Ils ne seront pas disponibles pour affronter le Paris Saint-Germain. À cela s’ajoutent des incertitudes concernant Przemysław Frankowski, Djaoui Cissé et Yassir Zabiri, dont l’état physique reste à évaluer.

Écarté par Habib Beye le week-end dernier, Brice Samba devrait retrouver sa place dans le onze de départ. Le gardien rennais s’attend à une soirée chargée face à l’attaque la plus prolifique du championnat.

Malgré ces contraintes, Rennes possède des arguments offensifs intéressants. Arnaud Nordin a réussi ses débuts sous ses nouvelles couleurs à Lens, tandis qu’Estéban Lepaul a su profiter de ses opportunités pour renouer avec le but.

Dans cette configuration, Rennes pourrait s’organiser avec Samba dans les cages, une défense composée de Seidu, Brassier et Rouault, des couloirs animés par Nordin et Al-Tamari, un milieu articulé autour de Szymanski, Rongier et Camara, et un duo offensif formé par Lepaul et Embolo.

Infos sur l'équipe du PSG

Du côté parisien, Quentin Ndjantou demeure indisponible pour une longue période. Fabian Ruiz, absent lors des quatre dernières rencontres, ne fera pas non plus son retour pour cette affiche. En conférence de presse, Luis Enrique a apporté des précisions sur la situation de l’Espagnol :

« Je ne sais pas quand il pourra revenir. Il progresse physiquement et sa blessure évolue favorablement, mais pour l’instant, il ne peut pas encore réintégrer le groupe ».

Autre absence à signaler, Senny Mayulu, touché au mollet gauche, restera en soins durant les prochains jours.

Dans le but, Matvey Safonov semble désormais installé comme titulaire depuis son retour de blessure, prenant la place de Lucas Chevalier. Il a encore livré une prestation solide lors du dernier Classique face à l’OM.

Ce match a également confirmé la grande forme de Nuno Mendes, décisif pour la deuxième journée consécutive en Ligue 1. Au milieu, le tandem Vitinha – João Neves continue d’impressionner par sa maîtrise technique et son volume de jeu. Enfin, Ousmane Dembélé a marqué les esprits contre Marseille avec un doublé et une passe décisive, tout en affichant une activité constante au pressing.

Le PSG devrait ainsi se présenter avec Safonov dans les buts, une défense composée de Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes, un milieu formé par Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves, et un trio offensif réunissant Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

La forme des deux équipes

