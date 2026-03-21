Le Paris Saint-Germain se déplace sur la Côte d’Azur, ce samedi, pour y défier l’OGC Nice, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Un match à enjeu colossal pour le club de la capitale qui n’a plus le droit à l’erreur en championnat. Et pourtant, Luis Enrique ne s’est pas privé de faire un large turnover dans sa compo face aux Aiglons, ce soir.
La compo du PSG contre Nice : Luis Enrique change tout
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Luis Enrique fait tourner contre Nice
La pression est montée d’un cran dans la course au titre. Après le succès de Lens (1er, 59 pts) contre Angers (12e, 32 pts) en ouverture de la 27e journée vendredi (5-1), le PSG (2e, 57 pts) n’a plus le droit à l’erreur pour récupérer la première place. Mais derrière l’enjeu comptable, un autre défi se dessine : gérer les organismes et maintenir la dynamique après une semaine européenne intense. Face à Nice (15e, 27 pts), un choix fort semble se profiler dans l’esprit du staff parisien.
Dans ce contexte particulier, Luis Enrique, privé de plusieurs cadres, devrait procéder à plusieurs ajustements dans son onze de départ. L’enchaînement des rencontres et la proximité de la trêve internationale poussent le technicien espagnol à ménager certains tauliers. Malgré un adversaire classé en bas de tableau, la vigilance reste de mise face à une équipe niçoise en quête de points pour assurer son maintien.
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Les grands ajustements de Luis Enrique pour Nice - PSG
Ainsi, Luis Enrique devrait confirmer Matvey Safonov dans les cages, toujours au détriment de Lucas Chevalier, convoqué pourtant en équipe de France par Didier Deschamps. En défense, Warren Zaire-Emery devrait retrouver le couloir droit en absence d’Achraf Hakimi (suspendu) tandis que Lucas Hernandez prendrait place à gauche. La charnière centrale devrait, quant à elle, être remaniée avec Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo, offrant du repos aux titulaires habituels, Marquinhos et Willian Pacho.
Au milieu de terrain, Luis Enrique devrait s’appuyer sur un entrejeu renouvelé, avec le retour de Kang-in Lee aux côtés deSenny Mayulu et de Vitinha pour assurer l’équilibre. Sur le plan offensif, Luis Enrique doit composer avec la blessure de Bradley Barcola, ce qui redistribue les cartes. Désiré Doué devrait ainsi être titularisé, accompagné de Gonçalo Ramos en pointe afin de faire souffler Ousmane Dembélé, tandis que Khvicha Kvaratskhelia conserverait sa place après ses récentes performances convaincantes.
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La compo attendue du PSG contre Nice
Safonov - Zaire-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Lee, Vitinha, Mayulu - Doué, Ramos, Kvaratskhelia.