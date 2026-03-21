La compo du PSG contre Nice : Luis Enrique change tout

La pression est montée d’un cran dans la course au titre. Après le succès de Lens (1er, 59 pts) contre Angers (12e, 32 pts) en ouverture de la 27e journée vendredi (5-1), le PSG (2e, 57 pts) n’a plus le droit à l’erreur pour récupérer la première place. Mais derrière l’enjeu comptable, un autre défi se dessine : gérer les organismes et maintenir la dynamique après une semaine européenne intense. Face à Nice (15e, 27 pts), un choix fort semble se profiler dans l’esprit du staff parisien.

Dans ce contexte particulier, Luis Enrique, privé de plusieurs cadres, devrait procéder à plusieurs ajustements dans son onze de départ. L’enchaînement des rencontres et la proximité de la trêve internationale poussent le technicien espagnol à ménager certains tauliers. Malgré un adversaire classé en bas de tableau, la vigilance reste de mise face à une équipe niçoise en quête de points pour assurer son maintien.