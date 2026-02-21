La compo du PSG contre Metz : Luis Enrique change tout

Deuxième de Ligue 1 à un point du Lens avant l’entame de cette journée, le PSG (2e, 51 pts) sait que la course au titre sera rude cette saison. Cela, surtout que l’équipe parisienne est en manque de constance lors de cet exercice. Le Paris Saint-Germain reste notamment sur une défaite surprenante à Rennes (3-1) le weekend dernier après avoir pourtant martyrisé l’OM, une semaine plus tôt (5-0).

Cependant, la visite du FC Metz (18e, 13 pts) au Parc des Princes, ce samedi, devrait permettre au club francilien de retrouver les couleurs. Et, si la lanterne rouge du championnat est bien capable de créer la surprise, Luis Enrique ne s’empêche pas, pour autant, de faire tourner son effectif face aux Messins, ce soir.