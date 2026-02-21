Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Metz, ce samedi, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Un choc des extrêmes qui a tout l’air d’un match épineux pour le club de la capitale. Pour autant, Luis Enrique a décidé de faire un turnover dans sa compo face aux Grenats.
La compo du PSG contre Metz : Luis Enrique change tout
Le PSG motivé contre Metz
Deuxième de Ligue 1 à un point du Lens avant l’entame de cette journée, le PSG (2e, 51 pts) sait que la course au titre sera rude cette saison. Cela, surtout que l’équipe parisienne est en manque de constance lors de cet exercice. Le Paris Saint-Germain reste notamment sur une défaite surprenante à Rennes (3-1) le weekend dernier après avoir pourtant martyrisé l’OM, une semaine plus tôt (5-0).
Cependant, la visite du FC Metz (18e, 13 pts) au Parc des Princes, ce samedi, devrait permettre au club francilien de retrouver les couleurs. Et, si la lanterne rouge du championnat est bien capable de créer la surprise, Luis Enrique ne s’empêche pas, pour autant, de faire tourner son effectif face aux Messins, ce soir.
Luis Enrique réajuste sa défense
Pour la sixième fois consécutive, Matvey Safonov devrait démarrer dans les buts du PSG, toujours au détriment de Lucas Chevalier. Face à lui, Luis Enrique devrait aligner une charnière centrale un peu rare cette saison avec Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo. Achraf Hakimi devrait ensuite prendre le côté droit pendant que Lucas Hernandez démarrerait sur le flanc gauche.
Luis Enrique innove en attaque
Plus haut, c’est Kang-In Lee qui devrait accompagner Vitinha et Warren Zaire-Emery dans l’entrejeu. Privé d’Ousmane Dembélé en attaque, Luis Enrique devrait miser sur Gonçalo Ramos en pointe. L’avant-centre portugais devrait ensuite être accompagné de Désiré Doué sur l’aile droite et du revenant Ibrahim Mbaye sur le côté gauche.
La compo attendue du PSG contre Metz
Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Zaire-Emery, Vitinha, Lee - Doué, Ramos, Mbaye.