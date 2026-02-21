PSG - Metz : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le championnat suit son cours et s’approche des échéances décisives de la fin de saison. Ce weekend, la Ligue 1 aborde sa 23e journée avec des matchs dont les résultats compteront dans le décompte final. De son côté, le Paris Saint-Germain sera opposé au FC Metz ce samedi soir dans un choc des extrêmes qui a tout l’air d’un match piège.

Le PSG veut éviter le piège messin

Battus à Rennes (3-1) la semaine passée, les Parisiens (2es, 51 pts) ont cédé la première place de la Ligue 1 à Lens (1er, 52 pts), désormais leader avec un point d’avance. Cette défaite met fin à une série de sept succès consécutifs pour le champion de France, entamée début février à Strasbourg (1-2) et marquée par le large succès dans le Classique contre l’OM (5-0). Malgré ce revers inattendu, le PSG se projetait rapidement sur la Ligue des Champions, avec un barrage aller décisif face à Monaco, où l’équipe a su renverser un déficit initial de deux buts pour l’emporter 3-2 en Principauté. Ce qui a notamment permis aux hommes de Luis Enrique de faire le plein de confiance avant de défier le FC Metz, ce samedi. Un match qui va compter dan la course au titre qui s’annonce serrée avec le RC Lens. « On a parlé avec les joueurs, il y a trois-quatre matchs, de la difficulté de gagner la Ligue 1, car on est plus ou moins dans la même trajectoire que les deux dernières saisons avec des améliorations. C’est une motivation pour nous, il faudra gagner pour remporter cette L1 », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse, vendredi.

Metz en route vers la Ligue 2

À l’inverse, le FC Metz (18e, 13 pts) continue de subir sa saison cauchemardesque. Sans succès depuis plus de trois mois et dernier du classement, le promu pointe désormais à neuf points du premier non relégable. Les Grenats restent sur une défaite à domicile contre Auxerre (1-3), un concurrent direct dans la course au maintien. Avec quinze défaites en vingt-deux rencontres, dont huit lors des dix dernières journées, Metz possède également la pire défense du championnat, encaissant en moyenne plus de deux buts par match. Sauf retournement spectaculaire, le club devrait retrouver la Ligue 2 moins d’un an après sa remontée. Mais avant, Metz compte bien jouer un mauvais tour au PSG au Parc des Princes, ce samedi.

Sur quelle chaine suivre le match Paris Saint-Germain - Metz

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz sera à suivre ce samedi 21 février 2026 à partir de 21h 05 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Horaire et lieu du match Paris Saint-Germain - Metz

Ligue 1 - Ligue 1 Parc des Princes

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du PSG

Le Paris Saint-Germain voit son infirmerie s’étoffer cette semaine. Ousmane Dembélé, auteur de buts lors des deux dernières journées de Ligue 1 mais blessé en Ligue des Champions, rejoint le jeune Quentin Ndjantou, également indisponible. Par ailleurs, Luis Enrique doit composer pour la sixième rencontre consécutive sans son pilier Fabian Ruiz au milieu de terrain, et pour la troisième fois sans le prometteur Senny Mayulu. Sur le plan tactique, Matvey Safonov a désormais pris le rôle de gardien numéro un, reléguant Lucas Chevalier sur le banc. L’entraîneur espagnol pourrait faire souffler certains cadres avant le barrage retour de Ligue des Champions, offrant ainsi une opportunité à Gonçalo Ramos, auteur de dix réalisations cette saison dont quatre en Ligue 1 et buteur lors à aller face aux Grenats.

Infos sur l'équipe de Metz

Du côté du FC Metz, le club retrouve quelques éléments clés pour ce déplacement compliqué. Les titulaires Gbamin en défense centrale et Traoré au milieu seront présents, tandis que les jeunes Mangondo et Guerti, le gardien numéro 2 Sy, ainsi que l’ancien Parisien Stambouli resteront absents. Deminguet et Hein, auteur de six buts et quatre passes décisives en championnat, devraient pouvoir tenir leur place, tout comme l’attaquant Habib Diallo (4 buts en Ligue 1) et le latéral gauche formé au PSG, Ballo-Touré, qui apportera son expérience dans le couloir.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

