PSG, Luis Enrique annonce la couleur pour le titre avant Metz

Présent en conférence de presse vendredi, Luis Enrique a immédiatement placé ce rendez-vous dans son véritable contexte sportif. Face au dernier du classement, le coach du PSG refuse de tomber dans le piège de la facilité, conscient que ce type de confrontation peut rapidement devenir compliqué. Le technicien espagnol a d’ailleurs tenu à avertir sur l’importance capitale de ce match dans la course au titre. « On va gérer le match de Metz comme ce qu’il est, un match important pour mettre la pression sur Lens. Gagner les 3 points. Je ne me rappelle d’aucun match contre un dernier sans aucun problème. Ce type de match est difficile », a déclaré Luis Enrique face aux médias.

Au-delà de l’adversaire du jour, Luis Enrique doit composer avec une situation physique préoccupante au sein de son groupe. Il a reconnu que la gestion de son effectif est devenue plus complexe cette saison, notamment en raison d’une accumulation de blessures qui limite fortement les rotations. « Ce que je pense qui a changé dans ma mentalité par rapport aux dernières années sur la gestion en Ligue 1, c’est le nombre de blessures qu’on a eu cette année. Je ne peux pas trop changer les joueurs car on a eu en moyenne trois blessures par match. Je ne peux pas faire tourner la rotation. Mais c’est une condition clé de cette année donc il faut profiter de ça pour chercher à gérer mieux. Mais c’est sûr que ça donne des conditions différentes cette saison. » Une réalité qui oblige Luis Enrique à ajuster sa stratégie à chaque rencontre.