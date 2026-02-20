Le sprint final approche et Luis Enrique sait que chaque détail peut faire basculer la course au titre. Alors que le Paris Saint-Germain (2e, 51 pts) s’apprête à affronter le FC Metz (18e, 13 pts) samedi (21h 05), le technicien espagnol refuse toute forme de relâchement malgré l’écart théorique entre les deux équipes. Luis Enrique, confronté à une concurrence inattendue cette saison, entend envoyer un signal fort avant une rencontre qui pourrait peser lourd dans le dénouement du championnat.
PSG, Luis Enrique annonce la couleur pour le titre avant Metz
- AFP
Luis Enrique refuse tout relâchement au PSG avant Metz
Présent en conférence de presse vendredi, Luis Enrique a immédiatement placé ce rendez-vous dans son véritable contexte sportif. Face au dernier du classement, le coach du PSG refuse de tomber dans le piège de la facilité, conscient que ce type de confrontation peut rapidement devenir compliqué. Le technicien espagnol a d’ailleurs tenu à avertir sur l’importance capitale de ce match dans la course au titre. « On va gérer le match de Metz comme ce qu’il est, un match important pour mettre la pression sur Lens. Gagner les 3 points. Je ne me rappelle d’aucun match contre un dernier sans aucun problème. Ce type de match est difficile », a déclaré Luis Enrique face aux médias.
Au-delà de l’adversaire du jour, Luis Enrique doit composer avec une situation physique préoccupante au sein de son groupe. Il a reconnu que la gestion de son effectif est devenue plus complexe cette saison, notamment en raison d’une accumulation de blessures qui limite fortement les rotations. « Ce que je pense qui a changé dans ma mentalité par rapport aux dernières années sur la gestion en Ligue 1, c’est le nombre de blessures qu’on a eu cette année. Je ne peux pas trop changer les joueurs car on a eu en moyenne trois blessures par match. Je ne peux pas faire tourner la rotation. Mais c’est une condition clé de cette année donc il faut profiter de ça pour chercher à gérer mieux. Mais c’est sûr que ça donne des conditions différentes cette saison. » Une réalité qui oblige Luis Enrique à ajuster sa stratégie à chaque rencontre.
- AFP
Une course au titre plus complexe pour le PSG cette saison
Cette fragilité physique influence directement les performances globales du groupe parisien. Luis Enrique a insisté sur les contraintes inédites auxquelles il fait face depuis plusieurs mois. L’ancien entraîneur de la Roma et du Barça refuse néanmoins d’utiliser ces difficultés comme une excuse, préférant mettre en avant la capacité de son équipe à faire face à l’adversité. « C’est difficile de faire des comparaisons entre équipes et même entre la même équipe sur la même saison. Cette saison, on a joué des matchs pratiquement sans aucun entraînement. Je n’ai créé aucun problème et je n’ai pas trouvé d’excuses malgré les blessures, la fatigue. C’est la condition en tant que coach du PSG. Mais c’est particulier de se dire qu’on ne peut pas faire tourner avec 3 blessures par match. »
Dans ce contexte exigeant, Luis Enrique souligne également l’importance de certains cadres qui enchaînent les rencontres. Il a notamment évoqué le cas de Vitinha, devenu indispensable dans l’équilibre de l’équipe. « Vitinha a beaucoup joué. Mais à chaque fois qu’il joue, il joue très bien. On continue car on a besoin de ce type de performance. Je pense à leur donner du repos mais il faut gagner Metz. Et Metz, à chaque fois qu’on a joué contre eux, on a eu des problèmes. Et demain il y en aura. J’aimerais leur donner du repos mais ça sera difficile. » Cette dépendance illustre les défis auxquels Luis Enrique doit répondre.
- AFP
Luis Enrique assume la bataille du titre avec Lens
En parallèle, Luis Enrique observe attentivement la progression du RC Lens (1er, 52 pts), principal rival dans cette course au titre. L’Asturien reconnaît la qualité du parcours réalisé par le club nordiste, tout en affirmant la détermination de son équipe à conserver son statut. « Si Lens est avantagé ? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Il faut savoir ce qu’il va se passer les prochaines semaines. Ils ont montré qu’ils étaient une vraie équipe, ils ont gagné beaucoup de matchs, c’est incroyable. Ils méritent d’être là, c’est motivant pour nous. » Cette concurrence directe représente une source de motivation supplémentaire pour Luis Enrique.
Conscient de l’importance des prochaines échéances, Luis Enrique a également insisté sur l’état d’esprit affiché par son groupe ces dernières semaines. L’ancien sélectionneur de l’Espagne estime que la conquête du titre exigera une régularité absolue jusqu’au terme de la saison. « On a parlé avec les joueurs, il y a trois-quatre matchs, de la difficulté de gagner la Ligue 1, car on est plus ou moins dans la même trajectoire que les deux dernières saisons avec des améliorations. C’est une motivation pour nous, il faudra gagner pour remporter cette L1. » Le message de Luis Enrique est limpide, le PSG reste pleinement engagé dans la bataille.