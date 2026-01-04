La compo du PSG contre le PFC : Luis Enrique sort l’artillerie

Le Paris Saint-Germain affronte le Paris FC, ce dimanche, à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Un choc qui devrait permettre au PSG de bien démarrer l’année et de rester dans le viseur du RC Lens, solide leader du championnat. Une occasion à ne pas manquer pour Luis Enrique a décidé de sortir le grand jeu face au voisin parisien, ce soir.