Le Paris Saint-Germain affronte le Paris FC, ce dimanche, à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Un choc qui devrait permettre au PSG de bien démarrer l’année et de rester dans le viseur du RC Lens, solide leader du championnat. Une occasion à ne pas manquer pour Luis Enrique a décidé de sortir le grand jeu face au voisin parisien, ce soir.
La compo du PSG contre le PFC : Luis Enrique sort l’artillerie
- AFP
PSG - PFC, un derby symbolique dans la capitale
48, c’est le nombre d’années qu’il a fallu attendre pour revoir un match entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC. Le derby parisien aura lieu en Ligue 1 pour la première fois depuis le 17 décembre 1978 et un nul entre les deux équipes (1-1). Et pour son retour dans l’élite, le PFC ne compte pas se présenter face aux PSG en victime expiatoire.
Une alerte bien retenue du côté du champion de France en titre qui doit monter en régime en cette deuxième partie de saison. 2e de Ligue 1, le PSG (36 pts) doit battre son voisin parisien afin de revenir à un point de Lens (1er, 40 pts), tombeur de Toulouse en ouverture de la 17e journée, vendredi (2-0). Ce qui explique notamment pourquoi Luis Enrique a sorti le grand jeu face aux hommes de Stéphane Gilli, ce dimanche.
- AFP
Luis Enrique mise sur ses cadres en défense
Devancé par Matvey Safonov en décembre 2025, Lucas Chevalier va profiter de l’absence du Russe pour retrouver sa place dans les buts face au PFC. En défense, Warren Zaire-Emery devrait, de nouveau, suppléer Achraf Hakimi, engagé à la CAN avec le Maroc, sur le côté droit. Dans l’axe, Luis Enrique devrait miser sur le duo Marquinhos - Pacho pendant que Nuno Mendes serait aligné à gauche.
- AFP
Du classique en attaque pour le PSG
Dans l’entrejeu, Vitinha devrait reformer le trio magique du PSG avec Joao Neves et Fabian Ruiz. En attaque, Luis Enrique devrait lancer, d’emblée, Ousmane Dembélé, à la pointe de l’attaque. À ses côtés, Désiré Doué et Bradley Barcola devraient se partager les ailes pour tenter de déstabiliser la défense du PFC.
La compo attendue du PSG contre le PFC
Chevalier - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doué, Dembélé, Barcola.