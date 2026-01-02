Ligue 1, le PFC lance les hostilités pour le derby contre le PSG

En conférence de presse vendredi, Stéphane Gilli a tenu à désamorcer toute notion artificielle de rivalité autour de ce PSG – PFC. L’entraîneur du Paris FC, actuellement 14e de Ligue 1, a rappelé les priorités sportives de son équipe, engagée avant tout dans une lutte pour le maintien. « On ne peut pas parler de rivalité, mais peut-être que dans dix ans il y aura cette rivalité. J’espère ! Ça voudrait dire que les deux clubs ne sont pas loin. Là c’est une belle affiche, une belle promotion pour la ville de Paris », a expliqué Stéphane Gilli, soulignant l’importance médiatique de ce PSG – PFC sans en exagérer la portée émotionnelle.

Conscient de l’écart existant, le technicien refuse toutefois toute posture défaitiste avant PSG – PFC. « Le PSG, c’est la meilleure équipe d’Europe. C’est très fort collectivement, avec des individualités qui peuvent performer dans beaucoup de domaines. On est en Ligue 1 pour jouer des matchs comme ça, même si on sait qu’on ne joue pas dans la même cour. » Une déclaration lucide, qui traduit l’état d’esprit du promu à l’approche de ce rendez-vous.