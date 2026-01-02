Ligue 1, le PSG prépare du lourd contre le PFC

Au moment d’ouvrir une nouvelle année civile, le Paris Saint-Germain n’entend pas tourner la page trop vite. Avant même le coup d’envoi du derby contre le PFC, dimanche soir au Parc des Princes, le club parisien a choisi de replonger dans une saison 2025 entrée dans l’histoire. Entre symboles forts et ambition intacte, le PSG prépare ce rendez-vous face au PFC comme une continuité logique de son hégémonie récente, avec l’idée d’imposer son statut dès la reprise de la Ligue 1.

Le PSG va présenter ses trophées face au PFC

Le PSG aborde en effet ce PSG - PFC auréolé d’une année exceptionnelle. En 2025, le club de la capitale a tout raflé sur son passage, empilant six trophées majeurs : le Trophée des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe Intercontinentale. Une moisson historique qui place le PSG dans une dimension rarement atteinte par un club français.

Face au PFC, voisin promu et adversaire du derby parisien, le PSG ne se contente pas de viser une victoire sportive. À l’issue de ce PSG - PFC, le club mettra également en scène ses succès récents. « Découvrez l’ensemble des trophées remportés en 2025 à l’issue du derby face au PFC », a ainsi annoncé le PSG sur son compte officiel X, confirmant sa volonté d’inscrire ce match dans une logique de célébration et de continuité. Le PSG veut frapper fort, sur le terrain comme dans le symbole, face au PFC.