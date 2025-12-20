La compo du PSG contre Fontenay : Luis Enrique change tout

La titularisation de David Boly devrait permettre à Warren Zaire-Emery de réintégrer le milieu de terrain, après avoir pallié le forfait d’Achraf Hakimi lors des derniers matchs. À ses côtés, Luis Enrique devrait miser sur Senny Mayulu et Désiré Doué pour l’animation du jeu parisien.

En attaque, Ousmane Dembélé, frustré par son temps de jeu amoindri cette saison, devrait débuter sur l’aile droite. Le Ballon d’Or 2025 et lauréat du prix The Best-FIFA 2025 devrait évoluer aux côtés de Gonçalo Ramos (pointe) et Quentin Ndjantou (aile gauche).