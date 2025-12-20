Le Paris Saint-Germain se déplace à la Beaujoire, ce samedi, pour affronter Vendée Fontenay, à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Un largement à la portée des Parisiens sur le papier au vu du niveau des deux équipes. Mais Luis Enrique, lui, ne prend pas ce duel à la légère et compte donc sur ses hommes en forme pour venir à bout de la formation de National 3.
La compo du PSG contre Fontenay : Luis Enrique change tout
- AFP
Le PSG veut boucler l’année en beauté
Les matchs s’enchainent pour le PSG en cette fin d’année. Trois jours après son sacre en Coupe intercontinentale, le club parisien lance sa campagne en Coupe de France, ce samedi. Pour sa première sortie dans le tournoi, qui est plus est la dernière de l’an 2025, Paris souhaite logiquement terminer sur une bonne note.
C’est donc tout à fait normal que les Parisiens ne considèrent pas ces 32es de finale face à Vendée Fontenay comme gagné d’avance. Un état d’esprit imprégné notamment par Luis Enrique qui ne veut pas d’un relâchement dans son groupe. Par ailleurs, le technicien espagnol va profiter de ce match pour tester de nouvelles choses dans son équipe.
- AFP
La surprise de Luis Enrique en défense
Resté sur le banc lors des deux derniers matchs, Lucas Chevalier devrait y retourner ce samedi en laissant les cages à Renato Marin, malgré le forfait de Matvey Safonov. Luis Enrique devrait offrir au jeune gardien italo-brésilien, ses premières minutes de la saison, tout comme à la pépite David Boly. Le titi parisien de 16 ans devrait débuter sur le côté de droit de la défense aux côtés d’Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez.
- AFP
Les choix forts de Luis Enrique en attaque
La titularisation de David Boly devrait permettre à Warren Zaire-Emery de réintégrer le milieu de terrain, après avoir pallié le forfait d’Achraf Hakimi lors des derniers matchs. À ses côtés, Luis Enrique devrait miser sur Senny Mayulu et Désiré Doué pour l’animation du jeu parisien.
En attaque, Ousmane Dembélé, frustré par son temps de jeu amoindri cette saison, devrait débuter sur l’aile droite. Le Ballon d’Or 2025 et lauréat du prix The Best-FIFA 2025 devrait évoluer aux côtés de Gonçalo Ramos (pointe) et Quentin Ndjantou (aile gauche).
La compo attendue du PSG contre Fontenay
Marin - Boly, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez - Zaire-Emery, Mayulu, Doué - Dembélé, Ramos, Ndjantou.