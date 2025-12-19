Vendée Fontenay - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Trois jours après avoir remporté la Coupe intercontinentale, le Paris Saint-Germain va entamer une nouvelle compétition, ce samedi. A l’instar des autres clubs de Ligue 1, le club de la capitale fait son entrée en lice en Coupe de France, à l’occasion des 32es de finale. Pour son premier match dans le tournoi, le champion en titre se déplace sur la pelouse de Vendée Fontenay, un pensionnaire de National 3.

Un PSG couronné mais encore perfectible

Le Paris Saint-Germain vit une année historique en 2025. Mercredi, le club de la capitale a enrichi son palmarès en décrochant la Coupe intercontinentale de la FIFA face à Flamengo, au terme d’une finale disputée conclue aux tirs au but. Ce succès vient parachever une année civile exceptionnelle, marquée par six trophées remportés, après ceux glanés sur les scènes nationale et européenne. Toutefois, cette dynamique contraste avec celle en Ligue 1 cette saison. Malgré les succès face à Rennes (5-0) et Metz (2-3) à en Ligue 1, les Parisiens (2es, 36 pts) ne dominent toutefois pas le classement du championnat. Une défaite concédée à Monaco (1-0) a permis à Lens (1er, 37 pts) de leur ravir la tête fin novembre. Sur la scène européenne, le PSG (3e, 13 pts) reste néanmoins bien positionné pour atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions, en dépit d’un récent match nul à Bilbao (0-0).

A présent, le club francilien devra confirmer son statut en Coupe de France. Double champion en titre, le PSG est logiquement favori face à Vendée Fontenay, ce samedi. Mais l’ambiance à Paris a été quelque peu gâchée ces dernières heures par la blessure surprenante de Matvey Safonov qui devra manquer trois à quatre semaines de compétition après s’être fracturé le doigt. « Je ne peux rien expliquer. C'est incroyable mais le joueur ne sait pas comment ça s'est passé », a déclaré Luis Enrique face à la presse, vendredi. L’absence de Safonov devrait permettre à Lucas Chevalier de regagner sa place même si le technicien espagnol a laissé entendre qu’il pourrait aligner Renato Marin sans pour autant donner d’indices sur sa compo. « Je donne d’abord l’information aux joueurs et ensuite vous connaîtrez ma décision », a affirmé Luis Enrique. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher le PSG, qui a appris aussi la réduction de la sanction de Lucas Hernandez par l’UEFA vendredi, de tenir son rang face au club amateur de Vendée Fontenay.

Vendée Fontenay, un parcours en Coupe contrasté par les difficultés en championnat

De son côté, le Vendée Fontenay Foot s’est illustré par un parcours solide en Coupe de France. Le club vendéen a successivement écarté Chamalières après une séance de tirs au but, puis Châteauroux avec autorité. Une dynamique encourageante dans la compétition nationale, qui tranche avec une situation bien plus délicate en championnat. Engagée en National 3, la formation traverse une période compliquée, marquée par trois revers consécutifs, dont deux défaites récentes face à l’UF Touraine et au Poiré-sur-Vie. Actuellement cinquième au classement, Vendée Fontenay accuse un retard conséquent sur le leader, rendant une montée en National 2 particulièrement difficile à envisager cette saison.

Sur quelle chaine suivre le match Fontenay le Comte - Paris Saint-Germain ?

La rencontre entre Vendee Fontenay et le PSG sera à suivre ce samedi 20 décembre 2025 à partir de 21h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur Bein Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming), mais aussi sur Dubai Sports et Abu Dhabi Sports.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Fontenay le Comte - Paris Saint-Germain

La rencontre entre Fontenay le Comte vs PSG se tiendra ce samedi 20 décembre à partir de 21h00, heure française, au Stade La Beaujoire.

Infos des équipes et effectifs

Fontenay le Comte vs Paris Saint-Germain Équipes probables Équipe probable Remplaçants Équipe probable Remplaçants Entraineur Luis Enrique

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de Fontenay le Comte

En face, Vendée Fontenay se présentera avec l’ambition de créer la surprise. Le staff vendéen devrait aligner son onze le plus compétitif afin de défier le tenant du titre sans retenue. Dans les buts, Noah Renou incarnera l’un des piliers de l’équipe, soutenu par une défense articulée autour de Leriche et Ernault. Plus haut sur le terrain, Belbachir aura la responsabilité d’assurer le lien entre les lignes. Offensivement, Fontenay s’appuiera sur une double menace bien identifiée : Diawara, décisif au tour précédent avec un doublé, et Enzo Renou, déjà auteur de deux réalisations dans cette édition de la Coupe de France. Un collectif déterminé, prêt à exploiter la moindre faille parisienne.

Infos sur l'équipe du Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain devra composer avec un effectif remanié pour ce rendez-vous. Le champion de France est notamment privé d’Achraf Hakimi, indiscutable titulaire sur le flanc droit, retenu avec la sélection marocaine pour la CAN 2025, malgré sa blessure. Même situation pour le jeune Ibrahim Mbaye, appelé par le Sénégal. Luis Enrique doit également faire sans plusieurs éléments clés sur blessure, à commencer par Kang-In Lee et son gardien Matvey Safonov, héros de la séance de tirs au but victorieuse face à Flamengo. Outre ces derniers, le défenseur central William Pacho a, lui, été ménagé, tandis que Bradley Barcola poursuit ses soins. Dans ce contexte, l’entraîneur parisien devrait s’appuyer sur des profils moins exposés habituellement. Les jeunes Quentin Ndjantou et Senny Mayulu, déjà sollicités lors de la première moitié de saison, pourraient une nouvelle fois être mis en avant. Lucas Hernandez, Illya Zabarnyi et Gonçalo Ramos figurent également parmi les candidats crédibles à une place de titulaire. Enfin, l’indisponibilité de Safonov ouvre la voie à un retour de Lucas Chevalier dans la cage parisienne.

