La compo de l'OM contre Toulouse : Les grands ajustements d'Habib Beye

Trois jours seulement après une élimination frustrante en Coupe de France, Marseille (4e, 43 pts) retrouve déjà Toulouse (11e, 31 pts) pour un nouvel affrontement chargé d’enjeux. Cette fois, la rencontre se déroule au Stadium Municipal dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Encore marqué par l’élimination aux tirs au but subie mercredi dernier au Vélodrome, le groupe marseillais prépare ce nouveau duel avec l’objectif de réagir immédiatement. Habib Beye devrait procéder à quelques ajustements importants pour tenter de stabiliser son équipe et corriger certaines lacunes observées récemment, notamment sur les phases arrêtées.

Dans cette optique, la défense devrait évoluer avec un système à trois centraux devant le gardien Geronimo Rulli. Ensuite, Habib Beye devrait aligner Benjamin Pavard pour sa première titularisation sous ses ordres aux côtés de Leonardo Balerdi et Facundo Medina. L’absence de Nayef Aguerd, diminué physiquement, oblige le staff à revoir l’organisation défensive pour ce déplacement à Toulouse.