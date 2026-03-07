L’Olympique de Marseille affronte Toulouse FC, ce samedi à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Un match à envergure colossale pour les Phocéens, revanchards face au Téfécé, quelques jours après leur élimination en Coupe de France par le même adversaire. Cette fois-ci, Habib Beye a décidé d’aligner une compo redoutable pour venir à bout des hommes de Carles Martinez Novell, ce soir.
La compo de l'OM contre Toulouse : Les grands ajustements d'Habib Beye
Habib Beye change tout en défense
Trois jours seulement après une élimination frustrante en Coupe de France, Marseille (4e, 43 pts) retrouve déjà Toulouse (11e, 31 pts) pour un nouvel affrontement chargé d’enjeux. Cette fois, la rencontre se déroule au Stadium Municipal dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Encore marqué par l’élimination aux tirs au but subie mercredi dernier au Vélodrome, le groupe marseillais prépare ce nouveau duel avec l’objectif de réagir immédiatement. Habib Beye devrait procéder à quelques ajustements importants pour tenter de stabiliser son équipe et corriger certaines lacunes observées récemment, notamment sur les phases arrêtées.
Dans cette optique, la défense devrait évoluer avec un système à trois centraux devant le gardien Geronimo Rulli. Ensuite, Habib Beye devrait aligner Benjamin Pavard pour sa première titularisation sous ses ordres aux côtés de Leonardo Balerdi et Facundo Medina. L’absence de Nayef Aguerd, diminué physiquement, oblige le staff à revoir l’organisation défensive pour ce déplacement à Toulouse.
Un milieu remodelé et une attaque ajustée
Au milieu de terrain, le dispositif devrait également connaître quelques modifications. Habib Beye privilégierait une animation en 3-4-3 avec Timothy Weah et Emerson Palmieri chargés d’animer les couloirs. Dans l’axe, Pierre-Emile Hojbjerg devrait conserver son rôle central avec le brassard de capitaine, tandis que Quentin Timber ferait son retour dans l’entrejeu.
Sur le plan offensif, l’absence de Bilal Nadir réduit les options disponibles pour l’attaque marseillaise. Habib Beye devrait alors miser sur un trio composé de Mason Greenwood et Igor Paixao en soutien d’Amine Gouiri. De retour dans le groupe, l’attaquant algérien tiendrait la corde pour débuter en pointe, devançant notamment Pierre-Emerick Aubameyang dans la hiérarchie offensive pour cette rencontre importante de Ligue 1.
La compo attendue de l’OM contre Toulouse
Rulli - Pavard, Balerdi, Medina - Weah, Hojbjerg, Timber, Emerson - Greenwood, Gouri, Paixao.