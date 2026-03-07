Trois jours après une soirée difficile en Coupe de France, l’Olympique de Marseille retrouve le championnat. Les Phocéens se déplacent ce soir sur la pelouse du Toulouse FC dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Le coup d’envoi aura lieu à 21h05 au Stadium de Toulouse. À quelques heures du match, l’entraîneur marseillais Habib Beye a dévoilé la liste des 22 joueurs retenus pour ce rendez-vous important dans la lutte pour les places européennes.
Le groupe de l’OM contre Toulouse est tombé : deux absents et trois grands retours
- AFP
Un nouveau duel contre Toulouse après la Coupe de France
Le calendrier offre un scénario particulier aux Marseillais. À peine quelques jours après leur confrontation en Coupe de France, les deux équipes se retrouvent pour un nouveau face-à-face, cette fois dans le cadre du championnat.
Pour Marseille, ce déplacement possède un enjeu clair. L’équipe veut relancer sa marche en avant et prendre des points dans la course aux places européennes. Chaque rencontre compte dans ce sprint final qui approche progressivement.
Dans ce contexte, la composition du groupe et l’état de forme des joueurs peuvent peser lourd dans la balance.
- AFP
Deux absences confirmées dans le groupe
La liste publiée ce matin confirme deux forfaits déjà pressentis. Le défenseur central Nayef Aguerd ne figure pas dans le groupe.
Le joueur poursuit son travail de reprise. Aperçu récemment lors d’une séance individuelle en salle, l’international marocain continue son protocole de remise en condition. Sa non-présence ne constitue donc pas une surprise.
Autre absence annoncée, celle du jeune milieu Bilal Nadir. L’information avait déjà été évoquée par Habib Beye lors d’une conférence de presse avant le déplacement.
Sans ces deux éléments, Marseille doit adapter son organisation collective pour cette rencontre importante.
- AFP
Trois retours qui changent la donne
La feuille de match comporte toutefois plusieurs bonnes nouvelles pour le staff marseillais. Trois joueurs réintègrent le groupe.
Le milieu néerlandais Quinten Timber apparaît dans la liste. Son retour attire l’attention après les discussions récentes autour de son arrivée à Marseille.
Dans le secteur offensif, Amine Gouiri effectue également son retour. Sa présence offre une option supplémentaire pour dynamiser l’attaque.
Troisième renfort important, celui de Pierre-Emile Højbjerg. Suspendu lors de la rencontre de Coupe de France disputée cette semaine, le milieu danois retrouve le groupe pour ce match de Ligue 1.
Ces retours apportent davantage de solutions au staff marseillais, notamment dans l’entrejeu et dans l’animation offensive.
Le groupe de l’OM contre Toulouse
Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot
Défenseurs : Balerdi, Egan-Riley, Emerson, Medina, Pavard, Weah
Milieux : Abdelli, Højbjerg, Kondogbia, Nnadi, Timber, Vermeeren
Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Lago, Nwaneri, Paixão, Traoré