Le groupe de l’OM contre Toulouse est tombé : deux absents et trois grands retours

Le calendrier offre un scénario particulier aux Marseillais. À peine quelques jours après leur confrontation en Coupe de France, les deux équipes se retrouvent pour un nouveau face-à-face, cette fois dans le cadre du championnat.

Pour Marseille, ce déplacement possède un enjeu clair. L’équipe veut relancer sa marche en avant et prendre des points dans la course aux places européennes. Chaque rencontre compte dans ce sprint final qui approche progressivement.

Dans ce contexte, la composition du groupe et l’état de forme des joueurs peuvent peser lourd dans la balance.