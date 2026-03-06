Toulouse - OM, la sortie cinglante d’Habib Beye sur son équipe

Face aux journalistes, Habib Beye n’a pas cherché à masquer les difficultés défensives de son groupe. L’entraîneur marseillais reconnaît que les buts encaissés constituent un problème structurel qui pénalise l’équipe depuis plusieurs mois. « Le doute, vous avez le droit de l’avoir. Moi je ne l’ai pas parce que je sais où on veut aller avec cette équipe, je sais comment on veut travailler. La problématique des buts encaissés existe depuis très longtemps », a expliqué le technicien sénégalais.

Dans la continuité de son analyse, Habib Beye a rappelé des statistiques révélatrices des fragilités olympiennes. « Il faut savoir que depuis un an, jour pour jour, nous n’avons eu que neuf clean sheets en Ligue des champions, Coupe de France et Ligue 1 compris. Cela prouve, malheureusement que c’est un axe de progression qu’on doit avoir avec cette équipe. » Une situation qui oblige régulièrement l’OM à courir après le score ou à devoir marquer plusieurs fois pour sécuriser ses matchs.