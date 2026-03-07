Toulouse - OM : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L'heure n'est plus aux calculs, mais à la rédemption. Quelques jours seulement après une élimination vécue comme un véritable traumatisme en quarts de finale de la Coupe de France face à ce même adversaire (2-2, 3-4 aux tirs au but), l'Olympique de Marseille se déplace ce samedi (17h00) au Stadium de Toulouse avec le couteau entre les dents. Pour les Phocéens, ce match de la 24e journée de Ligue 1 dépasse le simple cadre du championnat : c'est une question d'honneur et de survie institutionnelle. Quatrièmes au classement, les Marseillais n'ont plus que la qualification en Ligue des Champions pour sauver une saison qualifiée de "cauchemardesque" par les suiveurs. Si Toulouse a su créer l'exploit en coupe, la dynamique historique en championnat est tout autre : le TFC n'a remporté aucun de ses 23 derniers matchs de Ligue 1 face à l'OM (9 nuls, 14 défaites), sa dernière victoire remontant à mars 2012. Aux Marseillais de s'appuyer sur cette statistique pour laver l'affront et asseoir leur position dans le top 4.

Un climat médiatique toxique à dissiper

La pression qui pèse sur les épaules d'Habib Beye et de ses hommes est immense. Au lendemain du naufrage en Coupe, la presse locale n'a pas mâché ses mots, le quotidien La Provence titrant un cinglant "Pitoyables" pour qualifier la prestation olympienne. L'ancien Marseillais Samir Nasri en a rajouté une couche en affirmant que cet OM-là "peut relancer n'importe qui", cristallisant le sentiment d'une équipe friable mentalement qui enchaîne les désillusions. Pointés du doigt pour leurs erreurs et leur manque d'impact, certains joueurs devront prouver qu'ils ont les épaules pour supporter le maillot ciel et blanc. La tâche s'annonce ardue à l'extérieur, d'autant que Marseille reste sur deux défaites consécutives en déplacement en Ligue 1 sans inscrire le moindre but. Une réaction d'orgueil est impérative pour ne pas sombrer définitivement dans la crise et apaiser des supporters dont la patience a atteint ses limites.

Le défi de l'intensité et les retours salvateurs

Pour inverser la tendance, Habib Beye a martelé son discours en conférence de presse : l'équipe ne doit pas s'apitoyer sur son sort et doit retrouver son identité de "rouleau compresseur". Cependant, le technicien reconnaît les baisses de régime athlétiques de son groupe sur 90 minutes. Ce déficit d'agressivité pourrait coûter très cher face à des Violets réputés pour leur rudesse : Toulouse est l'équipe qui dispute le plus de duels par match en Ligue 1 cette saison (103), alors que l'OM figure parmi les pires élèves dans ce domaine (84 duels joués, pour le plus faible pourcentage de réussite du championnat à 48,3%). Pour répondre à ce défi physique, le staff marseillais pourra heureusement compter sur des retours fondamentaux. Pierre-Emile Højbjerg a purgé sa suspension, tandis que Quinten Timber et Amine Gouiri reviennent de blessure, offrant de précieuses options de rotation pour densifier un bloc qui a cruellement manqué de consistance en milieu de semaine.

L'euphorie toulousaine comme ultime obstacle

En face, le Téfécé aborde ce deuxième acte avec une confiance décuplée. Si les hommes de Carles Martinez traversent une période compliquée en championnat, avec une série en cours de cinq matchs sans victoire (deux nuls, trois défaites), l'exploit retentissant accompli au Vélodrome a totalement regonflé le moral des troupes. Le Stadium de Toulouse, placé sous haute sécurité par la préfecture en raison du déplacement massif des supporters marseillais, s'annonce bouillant. Les Toulousains savent qu'ils ont l'opportunité d'enfoncer définitivement leur rival du sud et de se donner de l'air sur la zone de relégation. Pour l'OM, le piège est grand ouvert. Soit les Olympiens parviennent à sublimer leur frustration pour s'imposer en patrons et valider le projet de leur entraîneur, soit ils s'enlisent dans une spirale destructrice qui mettrait gravement en péril leur avenir européen.

Sur quelle chaine suivre le match Toulouse - Marseille

La rencontre entre Toulouse et l'OM sera à suivre ce samedi 7 mars 2026 à partir de 21h05 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le Ligue 1+.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Toulouse - Marseille

Ligue 1 - Ligue 1 Stadium Municipal

Le match entre Toulouse et l'OM se tient ce samedi 7 mars à partir de 21h05 au Stadium de Toulouse.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Toulouse

Pour la réception de l’OM, Toulouse se présente avec un effectif sérieusement amoindri, surtout en défense et dans le secteur offensif. Le gros coup dur concerne Charlie Cresswell, buteur au Vélodrome en Coupe, victime d’une blessure aux ischios et forfait pour plusieurs semaines, ce qui oblige Carles Martínez Novell à remanier son axe défensif. Le Téfécé doit également faire sans Rafik Messali, Franck Magri et Abu Francis, tous trois toujours à l’infirmerie, ce qui réduit fortement la concurrence devant et dans l’entrejeu.

À ces absences s’ajoute l’incertitude qui plane autour de Rasmus Nicolaisen, ménagé pour un pépin musculaire, même si certains médias l’annoncent finalement titulaire en raison du forfait de Cresswell. En revanche, Toulouse peut compter sur les retours importants d’Aron Dönnum et Cristian Cásseres, qui apportent percussion sur les côtés et volume de jeu au milieu.

Infos sur l'équipe de l'OM

Pour ce déplacement à Toulouse, l’OM se présente enfin avec un groupe presque au complet, marqué par des retours majeurs dans le onze de Habib Beye. Trois cadres font leur réapparition : Pierre-Emile Højbjerg revient de suspension et retrouve son rôle de plaque tournante au milieu, tandis que Quinten Timber et Amine Gouiri, un temps incertains, ont été déclarés aptes après leurs soucis physiques. Ces retours renforcent à la fois l’entrejeu et le secteur offensif, offrant à Beye des solutions que l’OM n’avait pas lors du quart de finale de Coupe face au TFC.

Côté infirmerie, la principale mauvaise nouvelle concerne le jeune Bilal Nadir, touché à l’entraînement cette semaine et forfait pour ce match, alors que Nayef Aguerd est annoncé incertain par certains médias régionaux. Pour le reste, aucun autre absent majeur n’est signalé, ce qui constitue une rare éclaircie dans une saison marquée par les pépins physiques.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement