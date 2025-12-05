La compo de l’OM contre Lille : Le onze innovant de De Zerbi

C’est l’un des chocs les plus attendus de la saison. 3e de Ligue 1, l’OM (29 pts) défie son poursuivant direct, Lille (4e, 26 pts), ce soir. L’enjeu est donc de taille pour les deux équipes qui aspirent à de grandes ambitions lors de cet exercice. Cependant, l’Olympique de Marseille, qui reste sur une bonne dynamique, a connu coup d’arrêt le weekend dernier avec un nul frustrant concédé face à Toulouse (2-2).

Ce qui n’inquiète pas, pour autant, Roberto De Zerbi qui compte sur ses joueurs pour relancer rapidement la machine dès ce soir. Conscient de la difficulté à s’imposer à Pierre-Mauroy, le technicien italien a décidé de sortir l’artillerie face aux hommes de Bruno Genesio, ce soir.