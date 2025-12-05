Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
La compo de l’OM contre Lille : Le onze innovant de De Zerbi

L’entraineur de l’OM, Roberto De Zerbi, a fait des ajustements dans sa compo contre Lille, vendredi.

L’Olympique de Marseille affronte le LOSC, ce vendredi, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Un match qui s’annonce d’ores et déjà électrique entre les deux équipes concurrentes au classement. Du côté de l’OM, le seul mot d’ordre est la victoire et l’entraineur, Roberto De Zerbi, a déjà pris ses dispositions pour venir à bout des Dogues. 

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-NEWCASTLEAFP

    Lille - OM, un choc des titans

    C’est l’un des chocs les plus attendus de la saison. 3e de Ligue 1, l’OM (29 pts) défie son poursuivant direct, Lille (4e, 26 pts), ce soir. L’enjeu est donc de taille pour les deux équipes qui aspirent à de grandes ambitions lors de cet exercice. Cependant, l’Olympique de Marseille, qui reste sur une bonne dynamique, a connu coup d’arrêt le weekend dernier avec un nul frustrant concédé face à Toulouse (2-2)

    Ce qui n’inquiète pas, pour autant, Roberto De Zerbi qui compte sur ses joueurs pour relancer rapidement la machine dès ce soir. Conscient de la difficulté à s’imposer à Pierre-Mauroy, le technicien italien a décidé de sortir l’artillerie face aux hommes de Bruno Genesio, ce soir. 

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-MARSEILLEAFP

    Roberto De Zerbi change tout en défense

    C’est dans un schéma de 4-3-3 que l’OM devrait se présenter face aux Dogues, ce vendredi. Si Geronimo Rulli sera dans les buts, sauf surprise, Roberto De Zerbi devrait aligner une charnière centrale composée de Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi. Sur les côtés, le technicien transalpin devrait confier le flanc droit à Amir Murillo, de retour de blessure, et le gauche à Emerson Palmieri. 

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-TRAININGAFP

    Les choix forts de De Zerbi en attaque

    Pour ce choc face au LOSC, l’OM devra faire sans Pierre-Emile Hojbjerg, forfait et absent du déplacement. Ce qui amènerait donc De Zerbi à aligner Geoffrey Kondogbia aux côtés de Matt O’Riley devant la défense alors qu’Arthur Vermeeren serait un cran plus haut. En attaque, De Zerbi ne devrait rien changer avec la présence du trio Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao. 

  • La compo attendue de l’OM contre Lille

    Rulli - Murillo, Pavard, Balerdi, Emerson -  Kondogbia, O’Riley, Vermeeren - Greenwood, Aubameyang, Paixao.

