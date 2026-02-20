La compo de l'OM contre Brest : Le onze inédit d'Habib Beye

Exit la défense à trois de De Zerbi ! Habib Beye, qui sera sans ses adjoints à Brest, devrait revenir à des choses simples avec un schéma de 4-3-3 pour son premier match. Sans Leonardo Balerdi, suspendu, le technicien sénégalais devrait aligner une charnière centrale composée de Benjamin Pavard et de Nayef Aguerd. Le quatuor devrait être complété par Timothy Weah à droite et Emerson Palmieri à gauche pour assurer la garde devant les buts de Geronimo Rulli.