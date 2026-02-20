L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Stade Brestois, ce vendredi, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Un match dont les Phocéens devraient se servir pour se relancer après une période compliquée. Ainsi, pour ses débuts sur le banc marseillais, Habib Beye a décidé de faire des choix forts dans son onze contre les Finistériens.
La compo de l'OM contre Brest : Le onze inédit d'Habib Beye
Brest - OM, un premier test déjà décisif pour Habib Beye
Le climat est pesant à Marseille, ces dernières semaines. Englué dans une nouvelle crise, l'Olympique de Marseille s’est séparé de son (ex)-entraineur Roberto De Zerbi et a failli perdre Mehdi Benatia, son directeur du football. Si le dirigeant marocain est finalement resté sur la Canebière, le président Pablo Longoria a lancé une procédure pour quitter son poste après s’être vu rétrograder par le propriétaire Frank McCourt.
Au milieu de tout ce tumulte, Habib Beye a été appelé à la rescousse pour apporter de la sérénité et de la confiance aux joueurs. Le technicien sénégalais, fraîchement libéré par le Stade Rennais, arrive à Marseille avec un CV moins fourni certes, mais une détermination à remettre l’OM (4e, 40 pts) sur de bons rails. Ce qu’il faudra prouver dès ce vendredi face à Brest (12e, 27 pts) pour ce qui sera son premier test sur le banc olympien. C’est dans ce sens qu’Habib Beye a décidé de frapper fort pour sa première compo face aux hommes d’Eric Roy, ce soir.
Habib Beye mise sur les cadres en défense
Exit la défense à trois de De Zerbi ! Habib Beye, qui sera sans ses adjoints à Brest, devrait revenir à des choses simples avec un schéma de 4-3-3 pour son premier match. Sans Leonardo Balerdi, suspendu, le technicien sénégalais devrait aligner une charnière centrale composée de Benjamin Pavard et de Nayef Aguerd. Le quatuor devrait être complété par Timothy Weah à droite et Emerson Palmieri à gauche pour assurer la garde devant les buts de Geronimo Rulli.
Beye change tout en attaque
Dans l’entrejeu, Pierre-Emile Hojbjerg et Quentin Timber devraient avoir la confiance d’Habib Beye. Les deux joueurs devraient être associés par Arthur Vermeeren pour former le trio du milieu de terrain. En attaque, Habib Beye devrait miser sur les hommes en confiance de l’OM ces dernières semaines. Ainsi Mason Greenwood, Amine Gouiri et Igor Paixao auraient les clés de l’animation offensive marseillaise face aux Brestois.
La compo attendue de l’OM contre Brest
Rulli - Weah, Pavard, Aguerd, Emerson - Vermeeren, Hojbjerg, Timber - Greenwood, Gouiri, Paixao.