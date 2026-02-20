OM : Pourquoi Habib Beye sera sans ses adjoints à Brest ?

Un premier match, une nouvelle ère, mais déjà un contretemps majeur. Habib Beye s’apprête à diriger l’Olympique de Marseille pour la première fois sur la pelouse du Stade Brestois ce vendredi à 20h 45. Pourtant, Habib Beye devra composer avec une absence notable en coulisses. Habib Beye, arrivé récemment pour relancer la dynamique marseillaise, se retrouve privé de ses hommes de confiance.

Les adjoints d’Habib Beye toujours retenus par Rennes

Habib Beye, officiellement libéré de ses fonctions par le Stade Rennais, a pu finaliser son engagement avec l’OM après avoir reçu sa notification de licenciement la semaine dernière. Ce document était indispensable pour permettre à l’ancien capitaine marseillais de parapher son contrat de dix-huit mois avec le club phocéen et préparer sa prise de fonction sur le terrain. Toutefois, Habib Beye n’a pas pu compter sur la présence de ses adjoints habituels lors de sa première séance à la Commanderie, ni pour ce déplacement en Ligue 1.

En effet, selon les informations de L'Équipe, Habib Beye attend toujours que ses collaborateurs reçoivent leur propre notification de licenciement de la part du club breton. Sébastien Bichard, Olivier Saragaglia et Yann Cavezza restent ainsi administrativement liés à leur ancien employeur, ce qui empêche le nouveau coach de l’OM de les intégrer immédiatement à son staff marseillais. À en croire le quotidien français, la situation pourrait perdurer jusqu’au 12 mars, soit un mois après leur entretien préalable. Habib Beye devra donc entamer sa mission sans son équipe technique habituelle, un handicap non négligeable pour un début aussi stratégique