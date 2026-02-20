Brest - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Deux accrocs récents, un vestiaire bousculé, un banc qui change de visage. Marseille arrive en Bretagne sous pression. À Brest, les Olympiens n’auront pas droit à l’erreur lors de cette 23e journée de Ligue 1. Face à des Bretons accrocheurs, l’heure sonne comme un tournant.

Un déplacement sous haute tension pour l’OM

La séquence marseillaise inquiète. Accrochés par le Paris FC (2-2) après avoir laissé filer un avantage, balayés au Parc des Princes par le PSG (5-0), puis rejoints par le RC Strasbourg (2-2) alors qu’ils menaient 2-0, les Olympiens traversent une zone de turbulences.

À force de relâchements en fin de rencontre, l’OM s’expose. Un faux pas supplémentaire en Bretagne pourrait éloigner Marseille de la troisième place, qualificative pour la Ligue des champions, avec un possible retard de huit points. Le message est clair : il faut gagner. Se rassurer. Stopper l’hémorragie.

Le contexte interne n’aide pas. Roberto De Zerbi a quitté le club. Pancho Abardonado assure l’intérim. Dans le même temps, Habib Beye, tout juste licencié par Rennes, devient officiellement le nouvel entraîneur olympien. Un nouveau cycle débute, mais le calendrier n’attend pas.

Brest vise le Top 10

En face, Brest n’a plus grand-chose à espérer au classement, si ce n’est une place dans la première moitié de tableau. Les hommes d’Éric Roy restent toutefois compétitifs. Deux nuls solides contre Nice (2-2) et Lille (1-1), puis un succès à domicile face au promu Lorient (2-0).

Au Stade Francis-Le Blé, les Bretons défendent chèrement leurs points. L’OM part favori sur le papier, mais la réalité du terrain promet un combat.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Brest

Le Stade Brestois 29 devra encore composer sans Mama Baldé, indisponible depuis plusieurs semaines et toujours forfait pour cette rencontre. Bradley Locko, touché par une lésion musculaire, manquera également à l’appel, tout comme Soumaïla Coulibaly, victime d’un problème à la cuisse.

Pour le reste, Éric Roy devrait s’appuyer sur une structure bien connue. Dans les buts, Grégoire Coudert, initialement doublure de Radosław Majecki en début de saison, s’est installé comme titulaire et aura l’occasion de confirmer face à un poids lourd de Ligue 1. Devant lui, la défense probable s’articulerait autour de Kenny Lala, Junior Diaz, Brendan Chardonnet et Guindo.

Au milieu, le duo Hugo Magnetti – Joris Chotard devrait une nouvelle fois assurer l’équilibre. Sur les ailes, Romain Del Castillo, auteur de 7 buts et 2 passes décisives en championnat, conserverait son couloir droit, tandis que Kamory Doumbia et Labeau Lascary animeraient le secteur offensif derrière Ludovic Ajorque. L’avant-centre brestois, décisif lors des trois dernières journées, sera particulièrement attendu à la pointe.

Ainsi, Brest pourrait débuter avec Coudert dans le but, une ligne défensive Lala–Diaz–Chardonnet–Guindo, un entrejeu Magnetti–Chotard, puis Del Castillo, Doumbia, Labeau Lascary en soutien d’Ajorque.

Infos sur l'équipe de l'OM

Du côté de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi ne participera pas au déplacement au Stade Francis-Le Blé. Suspendu, le défenseur argentin est en plus malade et ne fera pas le voyage en Bretagne. Il s’agirait du seul absent côté marseillais.

La priorité pour l’OM reste néanmoins la solidité défensive. Les Phocéens ont encaissé près de neuf buts lors de leurs trois dernières journées de Ligue 1, une série préoccupante. Gerónimo Rulli, attendu dans les cages, ainsi que la ligne composée de Timothy Weah, Nayef Aguerd, Facundo Medina et Emerson Palmieri seront observés avec attention.

