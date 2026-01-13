La compo de l’OM contre Bayeux : De Zerbi sort l’artillerie

Événement en France cette semaine. Le Paris Saint-Germain a été sorti de la Coupe de France dès les 16es de finale après sa défaite contre le Paris FC (0-1), lundi. Si le PFC est aux anges après cet exploit historique, l’élimination du PSG, champion en titre, fait d’autres heureux, à l’image de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen devient logiquement l’un ou sinon le grand favori au sacre.

Cependant, l’OM qui cherche toujours sa première victoire de l’année 2026, est sous pression avant d’affronter Bayeux, un club habitué aux exploits en Coupe de France cette saison. Ainsi, Roberto De Zerbi ne prend pas ce match à la légère et préfère même ne prendre aucun risque dans sa compo contre les Normands, ce soir.