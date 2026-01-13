L’Olympique de Marseille affronte le FC Bayeux, ce mardi, à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France. Un match déterminant pour les Phocéens qui doivent impérativement passer pour conserver leurs chances de remporter un titre cette saison. Ce qui explique notamment pour Roberto De Zerbi a décidé d’aligner ses meilleurs hommes face aux pensionnaires de Régional 1, ce soir.
La compo de l’OM contre Bayeux : De Zerbi sort l’artillerie
- Getty Images Sport
L’OM doit assumer son statut face à Bayeux
Événement en France cette semaine. Le Paris Saint-Germain a été sorti de la Coupe de France dès les 16es de finale après sa défaite contre le Paris FC (0-1), lundi. Si le PFC est aux anges après cet exploit historique, l’élimination du PSG, champion en titre, fait d’autres heureux, à l’image de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen devient logiquement l’un ou sinon le grand favori au sacre.
Cependant, l’OM qui cherche toujours sa première victoire de l’année 2026, est sous pression avant d’affronter Bayeux, un club habitué aux exploits en Coupe de France cette saison. Ainsi, Roberto De Zerbi ne prend pas ce match à la légère et préfère même ne prendre aucun risque dans sa compo contre les Normands, ce soir.
- AFP
Roberto De Zerbi innove en défense
Comme il est de coutume en Coupe de France, c’est Jeffrey De Lange qui sera dans les cages de l’OM face à Bayeux, ce soir. En défense, Roberto De Zerbi, qui a écarté cinq joueurs pour ce match, devrait miser sur la paire Benjamin Pavard – Facundo Medina dans l’axe. Amir Murillo et Emerson Palmieri devraient prendre ensuite respectivement les côtés droit et gauche.
- AFP
Les choix forts de De Zerbi en attaque
Au milieu de terrain, Matt O’Riley devrait accompagner Pierre-Emile Hojbjerg devant la défense. Plus haut, Angel Gomes devrait avoir l’occasion de se montrer dans un rôle de meneur de jeu. Sur le plan offensif, De Zerbi devrait aligner Mason Greenwood à droite et Hamed Junior Traoré à gauche. Avec les absences de Pierre-Emerick Aubameyang, laissé au repos, et Robinio Vaz, en partance pour Rome, la pointe de l’attaque devrait être occupée par Amine Gouiri.
La compo attendue de l’OM contre Bayeux
De Lange - Murillo, Pavard, Medina, Emerson - Hojbjerg, O'Riley - Greenwood, Angel Gomes, Traoré - Gouiri.