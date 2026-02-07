L’Olympique Lyonnais affronte le FC Nantes, ce samedi, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Un match à enjeu colossal pour les Gones qui sont à un pas du podium. Pour mettre toutes les chances de son côté, Paulo Fonseca a décidé de faire des choix forts dans sa compo contre les Canaris, ce soir.
La compo de l’OL contre Nantes : Le onze inédit de Paulo Fonseca
- AFP
L’OL à un pas du podium
L’OL est sur un nuage cette saison. Alors qu’on leur prédisait une saison compliquée, les Gones sont sur une série de 14 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. La dernière défaite du club rhodanien remonte au 9 novembre 2025 face au PSG (2-3) suivi ensuite d’un nul contre l’AJ Auxerre (0-0) le 23 novembre. Depuis lors, l’OL a remporté tous ses matchs dont 7 en Ligue 1. Des résultats qui permettent à l’Olympique Lyonnais (4e, 39 pts) de se retrouver à un pied du podium avec le même nombre de points que l’OM (3e, 39 pts).
Par ailleurs, le match contre Nantes (16e, 14 pts) pourrait permettre aux Gones de monter de doubler l’Olympique de Marseille au classement en cas d’une contre-performance du club olympien face au…Paris Saint-Germain (1er, 48 pts), dimanche soir (20h 45). Une énorme occasion que ne compte en aucun cas manquer Paulo Fonseca et c’est ce qui explique le onze inédit du Portugais face aux hommes d’Ahmed Kantari, ce soir.
- Getty Images Sport
Paulo Fonseca innove en défense
Privé de plusieurs cadres en défense dont Ruben Kluivert et Nicolas Tagliafico, Paulo Fonseca devrait miser sur la paire Clinton Mata - Moussa Niakhaté dans l’axe. A leurs côtés, Ainsley Maitland-Niles (droite) et Vinicius Abner (gauche) devraient compléter le quatuor défensif devant les buts de Dominik Greif.
- AFP
Les choix forts de Fonseca en attaque
Dans l’entrejeu, Paulo Fonseca devrait associer Tanner Tessmann à Tyler Morton devant la défense. Plus haut, Khalis Merah devrait pallier l’absence de Corentin Tolisso en se positionnant juste derrière l’attaquant de pointe. Ce dernier devrait être à nouveau Pavel Sulc, Fonseca devant reconduire Endrick sur le côté droit alors qu’Afonso Moreira enchainerait aussi à gauche.
La compo attendue de l’OL contre Nantes
Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton - Endrick, Merah, Moreira - Sulc.