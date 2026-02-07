La compo de l’OL contre Nantes : Le onze inédit de Paulo Fonseca

L’OL est sur un nuage cette saison. Alors qu’on leur prédisait une saison compliquée, les Gones sont sur une série de 14 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. La dernière défaite du club rhodanien remonte au 9 novembre 2025 face au PSG (2-3) suivi ensuite d’un nul contre l’AJ Auxerre (0-0) le 23 novembre. Depuis lors, l’OL a remporté tous ses matchs dont 7 en Ligue 1. Des résultats qui permettent à l’Olympique Lyonnais (4e, 39 pts) de se retrouver à un pied du podium avec le même nombre de points que l’OM (3e, 39 pts).

Par ailleurs, le match contre Nantes (16e, 14 pts) pourrait permettre aux Gones de monter de doubler l’Olympique de Marseille au classement en cas d’une contre-performance du club olympien face au…Paris Saint-Germain (1er, 48 pts), dimanche soir (20h 45). Une énorme occasion que ne compte en aucun cas manquer Paulo Fonseca et c’est ce qui explique le onze inédit du Portugais face aux hommes d’Ahmed Kantari, ce soir.