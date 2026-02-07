Nantes - Lyon : Diffusion TV en clair, streaming et compos probables

La Ligue 1 suit son cours avec son lot de surprises et de rebondissements. Ce weekend, le championnat français aborde sa 21e journée avec plusieurs rencontres décisives au programme. Parmi elles, figure un duel des extrêmes à suivre entre l’Olympique Lyonnais et le FC Nantes, samedi soir.

L’OL confirme son retour au premier plan

Porté par une dynamique impressionnante, l’Olympique lyonnais (4e, 39 pts) a enchaîné un nouveau succès en Ligue 1 face à Lille (1-0), dimanche dernier. Trois jours après, le club rhodanien validait sa qualification en quart de finale de Coupe de France contre Laval (2-0). Toutes compétitions confondues, le club rhodanien affiche désormais une série remarquable de huit victoires consécutives en 2026, symbole d’un début d’année parfaitement maîtrisé. Après avoir dominé successivement Monaco (3-1), Brest (2-1) et Metz (5-2), les hommes de Paulo Fonseca ont également accumulé cinq succès en championnat, leur permettant de revenir à hauteur de la troisième place occupée par Marseille (3e, 39 pts) avant la 21e journée.

Deux mois seulement après leur dernier match sans victoire, l’ensemble du club lyonnais nourrit désormais l’ambition assumée de décrocher une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions malgré l’appel à la retenue de Fonseca. « C'est parfois important de gagner des matchs comme ça. Lille a beaucoup de qualités. C'était aussi important de voir la mentalité de l'équipe. Nous devons continuer comme nous sommes en ce moment. Nous sommes là. Nous avons de l'ambition. Je connais bien ce groupe. Cette pression (d'aller chercher une place en Ligue des champions) n'est pas positive pour nous », a déclaré le technicien portugais après le match contre Lille, dimanche. Et pourtant, Paulo Fonseca est le premier à viser contre Nantes ce samedi afin de se rapprocher davantage de l’objectif Ligue des Champions.

Nantes s’enfonce dans la zone dangereuse

La situation est bien différente pour le FC Nantes (16e, 14 pts), dont la spirale négative s’est poursuivie le week-end dernier avec une défaite à Lorient (2-1). Les joueurs dirigés par Ahmed Kantari avaient pourtant réussi à revenir au score et semblaient en mesure de préserver au moins le point du nul, avant de céder dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Ce revers prolonge une série inquiétante, puisque les Canaris restent désormais sur trois défaites consécutives en Ligue 1, après celles subies contre le Paris FC (1-2) et Nice (1-4). Classé 16e et actuellement barragiste, Nantes voit l’écart avec la première équipe non relégable atteindre six points, un retard qui accentue la pression autour d’un club désormais plongé dans une véritable crise sportive. Ça s’annonce encore plus compliqué pour les Canaris qui n’ont remporté aucun de leurs 11 derniers match contre l’OL (3 nuls, 8 défaites).

Sur quelle chaine suivre le match Nantes - Lyon

La rencontre entre le FC Nantes et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce samedi 7 février 2026 à partir de 21h 05 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Horaire et lieu du match Nantes - Lyon

Ligue 1 - Ligue 1 Stade de la Beaujoire

La rencontre entre Nantes et Lyon se joue ce samedi 7 février à partir de 21h05, heure française, au Stade La Beaujoire de Nantes.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Nantes

Du côté du FC Nantes, cette rencontre sera marquée par plusieurs retours importants. Le jeune défenseur Tylel Tati devrait retrouver une place de titulaire, tout comme le latéral gauche Deiver Machado, de nouveau disponible. En revanche, le milieu Deuff est contraint de déclarer forfait, tandis que la recrue Guilbert, encore en phase de reprise physique, reste incertaine pour effectuer ses premiers pas ce week-end. Parmi les nouveaux visages, l’expérience de Rémy Cabella, auteur d’un but depuis son arrivée, pourrait peser dans la lutte pour le maintien. L’ancien Montpelliérain bénéficie d’un temps de jeu conséquent, à l’image d’Ibrahima Sissoko au milieu de terrain. Dans l’effectif actuel, Kwon, Lahdo, Benhattab et Hong continuent d’occuper des rôles secondaires, alors que le départ hivernal de Mwanga est celui qui laisse le plus grand vide. Sur le plan offensif, Mathis Abline reste l’une des principales satisfactions, lui qui vient d’inscrire à Lorient son quatrième but de la saison en championnat, le deuxième depuis le début de l’année 2026.

Infos sur l'équipe de Lyon

L’Olympique lyonnais, pour sa part, se présentera avec plusieurs absences notables. Les indisponibilités de longue durée d’Ernest Nuamah et Malick Fofana se poursuivent, tandis que la recrue offensive Roman Yaremchuk est également absente, tout comme certains cadres tels que Nicolas Tagliafico, Corentin Tolisso, auteur de trois buts en Ligue 1, et le défenseur central Ruben Kluivert. En conférence de presse, l’entraîneur Paulo Fonseca a toutefois laissé entendre que son capitaine Tolisso pourrait effectuer son retour lors de la prochaine rencontre. Sur le front de l’attaque, les espoirs reposent notamment sur Endrick, buteur face à Laval et désormais auteur de cinq réalisations lors de ses cinq dernières apparitions, confirmant son excellente dynamique. Enfin, le marché hivernal a également été marqué par plusieurs départs, notamment ceux de Téo Barisic, des jeunes Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez, ainsi que de l’attaquant Martin Satriano, dont les performances n’avaient pas convaincu.

