OL, la sortie fracassante de Paulo Fonseca sur son avenir

En conférence de presse vendredi en marge du match contre Nantes (samedi, 21h 05), Paulo Fonseca a tenu à clarifier sa situation personnelle et ses intentions pour les prochaines années, exprimant ouvertement son bien-être au sein du club. Paulo Fonseca a ainsi déclaré : « Je me sens très bien ici. Nous avons une atmosphère incroyable. Et je ne parle pas que du terrain. J’aime ce projet, je pense que nous sommes dans une année zéro mais avec la possibilité de faire de grandes choses. Je sens que le club respecte et comprend mon travail ». Par ces mots, Paulo Fonseca confirme sa volonté de poursuivre l’aventure lyonnaise dans un environnement qu’il juge propice au développement du projet sportif.

Dans la continuité de son intervention, Paulo Fonseca a insisté sur l’importance de la confiance dans les relations professionnelles, un élément déterminant dans sa réflexion sur l’avenir. Le technicien portugais a poursuivi : « Je suis à un âge (52 ans) où je valorise les personnes qui travaillent avec moi. La question de la confiance en mon travail est très importante », soulignant ainsi que la stabilité et la reconnaissance interne comptent davantage que l’attrait de propositions extérieures pour Paulo Fonseca à ce stade de sa carrière.