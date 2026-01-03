La compo de l’OL contre Monaco : le onze offensif de Paulo Fonseca

Ce samedi à 17h, l’Olympique Lyonnais se présente sur la pelouse de l’AS Monaco pour un choc de la 17e journée de Ligue 1. Une affiche relevée, dans un contexte particulier pour Paulo Fonseca, obligé de composer avec plusieurs absences importantes et des contraintes réglementaires.

Avant même le coup d’envoi, la composition lyonnaise suscite l’attention. Entre blessures, absences internationales et ajustements tactiques, l’entraîneur portugais a opté pour un onze résolument tourné vers l’avant, avec l’objectif clair de rivaliser dans l’intensité et le jeu.