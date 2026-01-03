Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Patrick Tchanhoun

La compo de l’OL contre Monaco : le onze offensif de Paulo Fonseca

Privé de plusieurs cadres, l’OL se rend à Monaco avec une équipe remaniée et des choix forts pour tenter un coup.

Ce samedi à 17h, l’Olympique Lyonnais se présente sur la pelouse de l’AS Monaco pour un choc de la 17e journée de Ligue 1. Une affiche relevée, dans un contexte particulier pour Paulo Fonseca, obligé de composer avec plusieurs absences importantes et des contraintes réglementaires.

Avant même le coup d’envoi, la composition lyonnaise suscite l’attention. Entre blessures, absences internationales et ajustements tactiques, l’entraîneur portugais a opté pour un onze résolument tourné vers l’avant, avec l’objectif clair de rivaliser dans l’intensité et le jeu.

    Un OL diminué mais ambitieux

    Le déplacement en Principauté ne se fait pas dans les meilleures conditions pour Lyon. Ernest Nuamah et Malick Fofana, tous deux blessés, manquent à l’appel, même s'ils sont proches du retour. À ces absences s’ajoute celle de Moussa Niakhaté, actuellement engagé avec le Sénégal à la CAN. Autre élément notable : Endrick, fraîchement arrivé dans le Rhône, ne figure pas dans le groupe, faute de qualification pour cette rencontre.

    Ces forfaits contraignent Paulo Fonseca à revoir ses plans, mais sans renoncer à ses principes. Malgré un effectif amoindri, l’OL affiche une volonté claire : proposer du jeu et ne pas subir face à une équipe monégasque solide à domicile.

    Une défense rénovée devant Greif

    Dans les buts, Dominik Greif prend place pour sécuriser l’arrière-garde. Devant lui, la ligne défensive s’articule autour de Ruben Kluivert, Clinton Mata et Nicolas Tagliafico, chargés de contenir les offensives adverses tout en assurant les premières relances.

    Au milieu, Fonseca aligne un quatuor dense et mobile. Maitland-Niles occupe un rôle hybride, capable de se projeter comme de défendre. Tanner Tessmann et Tyler Morton assurent l’équilibre dans l’axe, tandis qu’Afonso Moreira apporte de la largeur et de la percussion sur son côté.

    Plus haut, Corentin Tolisso hérite du brassard de capitaine et se positionne en soutien direct de l’attaque. Son expérience et sa vision du jeu devront guider les jeunes éléments dans les temps forts comme dans les moments plus délicats.

    Un duo offensif pour bousculer Monaco

    En pointe, Paulo Fonseca fait le choix d’un duo offensif composé de Pavel Sulc et Martin Satriano. Deux profils complémentaires, capables d’alterner appels en profondeur et jeu entre les lignes. Ce choix traduit une intention claire : attaquer vite, presser haut et profiter du moindre espace laissé par la défense monégasque.

    Ce onze offensif montre que, malgré les absences, l’OL refuse une approche prudente. L’idée reste d’imposer un rythme élevé et de croire en ses forces collectives, même loin de ses bases.

    Un test grandeur nature pour Lyon

    Face à Monaco, Lyon joue bien plus qu’un simple match de championnat. Cette rencontre sert de test pour les choix de Paulo Fonseca, son système et la capacité de son groupe à répondre présent dans l’adversité. Avec cette composition, l’OL assume ses ambitions et espère repartir de la Principauté avec un résultat positif et consolider sa cinquième place au classement.

  • La compo attendue de l’OL contre Monaco :

    Greif - Kluivert, Mata, Tagliafico - Maitland-Niles, Tessmann, Morton, Afonso Moreira - Tolisso - Sulc, Satriano

