L’Olympique Lyonnais défie le Paris Saint-Germain, ce dimanche, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Un choc à enjeu colossal pour les Gones qui ont besoin d’engranger des points afin de reprendre leur marche en avant. Ce qui a notamment poussé Paulo Fonseca à faire des choix forts dans sa compo contre les Parisiens, ce soir.
La compo de l’OL contre le PSG : Paulo Fonseca change tout
Un OL décimé à l’assaut du PSG
À l’instar du PSG, l’OL (5e, 20 pts) est également miné par plusieurs blessures dont celles d’Ernest Nuamah, Malick Fofana ou encore Pavel Sulc. Des absences qui arrivent au mauvais moment pour les Gones qui restent sur trois matchs de suite sans victoires dont deux nuls en Ligue 1 et une défaite en Ligue Europa.
L’Olympique Lyonnais est donc contraint de faire un résultat positif face au Paris Saint-Germain pour remonter au classement. Un objectif important pour lequel Paulo Fonseca a décidé de lancer un onze explosif face aux hommes de Luis Enrique, ce soir.
Paulo Fonseca innove en défense
Le retour de Rémy Descamps dans le groupe lyonnais ne devrait pas empêcher Dominik Greif d’enchainer dans les cages, ce dimanche. En défense, Paulo Fonseca devrait miser sur la paire Clinton Mata - Moussa Niakhaté en défense centrale. Nicolas Tagliafico devrait pallier la suspension de Vinicius Abner sur le côté gauche pendant qu’Ainsley Maitland-Niles prendrait le flanc droit.
Les choix forts de Fonseca en attaque
Au milieu de terrain, Tanner Tessmann et Tyler Morton devrait s’adonner à la récupération devant la défense. Plus haut, Khalis Merah devrait démarrer derrière la ligne d’attaque aux dépens de Corentin Tolisso qui devrait débuter sur le banc. Pour ce qui est de l’attaque, Paulo Fonseca devrait lancer Rachid Ghezzal et Afonso Moreira sur les ailes ainsi que Martin Satriano en pointe.
La compo attendue de l’OL contre le PSG
Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Ghezzal, Merah, Moreira - Satriano.