La compo de l’OL contre le PSG : Paulo Fonseca change tout

À l’instar du PSG, l’OL (5e, 20 pts) est également miné par plusieurs blessures dont celles d’Ernest Nuamah, Malick Fofana ou encore Pavel Sulc. Des absences qui arrivent au mauvais moment pour les Gones qui restent sur trois matchs de suite sans victoires dont deux nuls en Ligue 1 et une défaite en Ligue Europa.

L’Olympique Lyonnais est donc contraint de faire un résultat positif face au Paris Saint-Germain pour remonter au classement. Un objectif important pour lequel Paulo Fonseca a décidé de lancer un onze explosif face aux hommes de Luis Enrique, ce soir.