La Commission fédérale de l’arbitrage brise le silence après PSG-OM : Paris inquiet

La Commission fédérale de l’arbitrage s’interroge sur les failles de sécurité du Parc des Princes et pointe du doigt une crise plus profonde.

Le classique PSG-OM (3-1) n’a pas seulement fait parler sur le terrain. Les banderoles insultantes visant Adrien Rabiot et sa famille ont suscité un tollé dans le football français. Éric Borghini, président de la Commission fédérale de l’arbitrage, a pris la parole ce jeudi matin sur RTL pour condamner ces incidents et questionner la gestion sécuritaire du Parc des Princes. Plus largement, il pointe du doigt une crise de gouvernance qui gangrène le football professionnel en France.