"Dans son slip ?", la mère de Rabiot allume encore le PSG et Al-Khelaïfi

Véronique Rabiot ne décolère pas ! Après l’accueil houleux réservé à son fils au Parc, elle charge violemment le PSG et son président.

Le Classique PSG-OM (3-1) de dimanche dernier a laissé des traces, bien au-delà du terrain. Adrien Rabiot, de retour au Parc des Princes sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, a été la cible de banderoles et chants offensants. Mais c’est surtout sa mère et agente, Véronique Rabiot, qui a été la plus visée. Outrée, elle ne s’est pas privée de dénoncer l’attitude du Paris Saint-Germain, l’accusant d’avoir laissé faire. Ce mardi, elle a enfoncé le clou dans une interview accordée à L’Équipe, fustigeant une nouvelle fois la direction du club et la gestion de Nasser Al-Khelaïfi.