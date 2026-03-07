L’OM va piocher encore en Premier League, un défenseur de Fulham dans le viseur

Depuis plusieurs mois, l’OM multiplie les regards vers la Premier League. Les dirigeants marseillais considèrent ce championnat comme une source intéressante de jeunes talents.

Plusieurs recrues récentes illustrent déjà cette stratégie. Mason Greenwood, CJ Egan-Riley et Ethan Nwaneri sont arrivés en provenance d’Angleterre. Cette orientation ne semble pas prête de changer.

Selon les informations du quotidien britannique The Telegraph, un nouveau nom circule désormais dans les discussions du club. Samuel Amissah, jeune défenseur central de Fulham, figure dans la liste des joueurs surveillés par la direction sportive marseillaise.