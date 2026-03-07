L’Olympique de Marseille prépare déjà les contours de son prochain mercato. Le club phocéen, qui envisage plusieurs changements dans son effectif, continue d’explorer le marché anglais. Un nouveau profil attire l’œil de la direction sportive : un jeune défenseur issu de Fulham FC.
L’OM va piocher encore en Premier League, un défenseur de Fulham dans le viseur
- AFP
Marseille poursuit sa prospection en Angleterre
Depuis plusieurs mois, l’OM multiplie les regards vers la Premier League. Les dirigeants marseillais considèrent ce championnat comme une source intéressante de jeunes talents.
Plusieurs recrues récentes illustrent déjà cette stratégie. Mason Greenwood, CJ Egan-Riley et Ethan Nwaneri sont arrivés en provenance d’Angleterre. Cette orientation ne semble pas prête de changer.
Selon les informations du quotidien britannique The Telegraph, un nouveau nom circule désormais dans les discussions du club. Samuel Amissah, jeune défenseur central de Fulham, figure dans la liste des joueurs surveillés par la direction sportive marseillaise.
- Getty Images Sport
Un défenseur capable d’occuper plusieurs rôles
Âgé de 18 ans, Samuel Amissah attire déjà l’attention de nombreux observateurs. Sa polyvalence constitue l’un de ses principaux atouts.
« Il peut évoluer en défense centrale mais aussi monter d’un cran comme milieu relayeur, ce qui en fait un joueur très intéressant », confie une source proche du dossier.
Ce profil hybride pourrait offrir plusieurs options tactiques à l’entraîneur marseillais Habib Beye. Un joueur capable d’assurer un rôle défensif tout en participant à la construction du jeu représente un avantage précieux dans un effectif.
Une concurrence européenne déjà présente
L’opération ne s’annonce pourtant pas simple pour Marseille. Samuel Amissah arrive à la fin de son contrat avec Fulham en juin prochain, ce qui attise forcément les convoitises.
« Chelsea, Manchester United, Arsenal, la Juventus et l’Ajax Amsterdam le suivent de près », précise la même source.
Ces clubs possèdent une puissance financière importante et surveillent également l’évolution du jeune défenseur. La bataille pour attirer ce talent promet donc d’être intense dans les prochains mois.
Un dossier stratégique pour la direction marseillaise
Pour Medhi Benatia, recruter Samuel Amissah représenterait un double intérêt. Le joueur renforcerait d’abord l’axe défensif. Il offrirait aussi une alternative au milieu de terrain grâce à sa capacité d’adaptation.
L’OM reste donc attentif à la situation du joueur et pourrait accélérer les discussions afin de devancer la concurrence européenne. Le club phocéen souhaite continuer à attirer de jeunes profils capables de s’imposer rapidement en Ligue 1 et sur la scène continentale.