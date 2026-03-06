À Marseille, les signaux d’un profond bouleversement se multiplient. Après les départs récents de dirigeants et les turbulences sportives, le club semble entrer dans une nouvelle phase de reconstruction. À la Commanderie, l’heure est déjà aux réflexions sur la saison prochaine et, selon plusieurs indiscrétions, un large remaniement de l’effectif se prépare. L’idée d’un simple ajustement paraît désormais dépassée : c’est toute la structure du groupe qui pourrait être remise en question.
OM : cinq cadres sur le départ, et ce n'est que le début
- AFP
Greenwood pourrait être le premier à filer
Selon les informations du quotidien L'Équipe, l’Olympique de Marseille aurait déjà placé plusieurs joueurs sur le marché en vue du prochain mercato. La surprise vient surtout du profil des éléments concernés. Des cadres que l’on pensait solidement installés pourraient être poussés vers la sortie. Parmi eux figure notamment Mason Greenwood, pourtant sous contrat jusqu’en 2029, mais déjà courtisé par des clubs du Golfe prêts à proposer des offres très lucratives.
- AFP
Personne n’est intouchable
L’attaque n’est pas la seule ligne concernée. Toujours selon le quotidien sportif, plusieurs situations restent floues au sein de l’effectif marseillais. Gerónimo Rulli et Geoffrey Kondogbia, pourtant considérés comme des cadres du vestiaire, ne discuteraient pas d’une prolongation de contrat. Le message envoyé en interne est clair : aucune place n’est garantie. Même les joueurs expérimentés ou les éléments majeurs de la saison actuelle pourraient être concernés par ce grand tri.
- AFP
Une reconstruction en profondeur
Ce chantier pourrait s’étendre à plusieurs secteurs de l’effectif. Certaines options d’achat ne devraient pas être levées, tandis que d’autres joueurs pourraient quitter le club librement. L’objectif serait de redéfinir complètement l’ossature de l’équipe et de permettre au nouvel entraîneur, Habib Beye, d’imposer sa vision. À Marseille, la reconstruction sportive semble désormais assumée.
- AFP
Un été qui s’annonce mouvementé
Du côté des supporters, l’idée d’une nouvelle révolution suscite déjà de nombreuses interrogations. L’OM a connu plusieurs remaniements importants ces dernières saisons, sans toujours parvenir à stabiliser son projet sportif. Mais cette fois, l’ampleur des départs évoqués pourrait être encore plus importante. Si ces tendances se confirment dans les prochains mois, l’équipe qui débutera la saison prochaine pourrait avoir un visage radicalement différent de celle qui terminera l’exercice actuel.