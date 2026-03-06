OM : cinq cadres sur le départ, et ce n'est que le début

À Marseille, les signaux d’un profond bouleversement se multiplient. Après les départs récents de dirigeants et les turbulences sportives, le club semble entrer dans une nouvelle phase de reconstruction. À la Commanderie, l’heure est déjà aux réflexions sur la saison prochaine et, selon plusieurs indiscrétions, un large remaniement de l’effectif se prépare. L’idée d’un simple ajustement paraît désormais dépassée : c’est toute la structure du groupe qui pourrait être remise en question.