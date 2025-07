"Je préfère ne pas manger que..." : La déclaration choc d'Aurier qui humilie l'OM

Serge Aurier refuse l'OM par loyauté envers le PSG. Mais ses propos chocs et provocateurs déclenchent une vive polémique et mettent le feu aux poudres.

Libre depuis son départ de Galatasaray il y a un an, Serge Aurier aurait pu être une cible intéressante pour de nombreux clubs. Mais l'ancien latéral du PSG, champion d'Afrique en titre avec la Côte d'Ivoire, a choisi de faire la une d'une autre manière : par une déclaration fracassante qui a mis le feu aux réseaux sociaux. Approché par l'Olympique de Marseille via son conseiller sportif Mehdi Benatia, l'Ivoirien a non seulement décliné l'offre, mais l'a fait avec des mots d'une rare virulence, transformant un simple refus en une véritable provocation envers le club phocéen et ses supporters. Une sortie médiatique qui ne manque pas de piquant.