L’OL et dettes impayées : John Textor et Botafogo portent l’affaire devant les tribunaux

Le club brésilien Botafogo, toujours dirigé par John Textor, a confirmé son intention de passer à l’action. Dans un communiqué officiel, la formation carioca indique qu’elle prépare une procédure contre Olympique lyonnais et la holding Eagle Football.

« Botafogo a déjà engagé des poursuites judiciaires contre Eagle et va engager des poursuites judiciaires contre l'OL afin de récupérer les sommes qui lui sont dues », précise le club brésilien dans la note publiée cette nuit du mardi à mercredi.

Cette annonce intervient dans un climat déjà tendu autour de la gouvernance du groupe Eagle. Bien que l’homme d’affaires américain perde de l’influence dans la holding, il conserve la direction de Botafogo grâce à une décision judiciaire brésilienne qui gèle les parts d’Eagle.



