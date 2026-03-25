La tension monte entre le Brésil et la France. Derrière les coulisses du mercato, un différend financier prend désormais une tournure judiciaire. Botafogo accuse l’Olympique lyonnais et la holding Eagle Football de dettes impayées liées à des transferts controversés.
L’OL et dettes impayées : John Textor et Botafogo portent l’affaire devant les tribunaux
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Botafogo annonce une offensive judiciaire
Le club brésilien Botafogo, toujours dirigé par John Textor, a confirmé son intention de passer à l’action. Dans un communiqué officiel, la formation carioca indique qu’elle prépare une procédure contre Olympique lyonnais et la holding Eagle Football.
« Botafogo a déjà engagé des poursuites judiciaires contre Eagle et va engager des poursuites judiciaires contre l'OL afin de récupérer les sommes qui lui sont dues », précise le club brésilien dans la note publiée cette nuit du mardi à mercredi.
Cette annonce intervient dans un climat déjà tendu autour de la gouvernance du groupe Eagle. Bien que l’homme d’affaires américain perde de l’influence dans la holding, il conserve la direction de Botafogo grâce à une décision judiciaire brésilienne qui gèle les parts d’Eagle.
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Des transferts contestés au cœur du conflit
L’affaire remonte à l’été 2024. Deux joueurs annoncés à Lyon n’ont finalement jamais porté le maillot rhodanien. Les Brésiliens Luiz Henrique et Igor Jesus devaient rejoindre l’OL.
Mais la situation évolue rapidement. Les deux joueurs prennent finalement des directions différentes. L’un rejoint le Zenit Saint-Pétersbourg, tandis que l’autre signe à Nottingham Forest. Ces mouvements alimentent aujourd’hui les accusations de transferts fantômes.
Selon John Textor, ces opérations auraient contribué à combler les pertes financières du club lyonnais.
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Une situation financière très fragile
Champion du Brésil en 2024 et vainqueur de la Copa Libertadores, Botafogo traverse désormais une période délicate. Les difficultés financières s’accumulent. La FIFA interdit déjà au club de recruter depuis le 31 décembre, en raison d’une dette liée au transfert de Thiago Almada.
La justice brésilienne ajoute une nouvelle contrainte. Fin janvier, elle bloque les ventes de joueurs. Une décision lourde pour un club déjà fragilisé.
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Eagle Football également sous pression
Dans ce contexte, la holding Eagle Football subit aussi les conséquences de la crise. Les difficultés financières de l’OL faillent entraîner une relégation administrative l’été dernier. La situation entraîne une réorganisation interne.
John Textor perd le contrôle opérationnel du club lyonnais en juin 2025. Le fonds Ares Management, qui avait prêté 425 millions d’euros pour le rachat en 2022, prend alors la main. Quelques mois plus tard, l’homme d’affaires américain quitte également ses fonctions de directeur d’Eagle Football.
Malgré ces changements, il conserve la présidence de Botafogo. Et désormais, le bras de fer judiciaire s’annonce.