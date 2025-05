L'erreur à 95M€ de Manchester United ? Antony prouve à toute l'Europe qu'ils avaient tort de l'enterrer !

L'un des plus gros flops de l'histoire des transferts a relancé sa carrière en Espagne depuis son arrivée en janvier.

Old Trafford est devenu, ces dernières années, une sorte de cimetière pour de nombreux jeunes talents excitants qui s'y sont perdus. Mais, heureusement pour eux, beaucoup de ces joueurs ont su renaître et relancer leur carrière après avoir quitté Manchester United et son environnement parfois toxique.

Pour ne citer que trois exemples récents et frappants : le milieu offensif Angel Gomes, après un passage très réussi en France du côté de Lille qui lui a ouvert les portes de la sélection anglaise, est attendu pour un retour en Premier League cet été. L'ailier Anthony Elanga, quant à lui, vient tout juste d'aider Nottingham Forest à se qualifier pour une compétition continentale pour la première fois depuis près de deux décennies. Et que dire de Scott McTominay, devenu la nouvelle idole du Stadio Diego Armando Maradona grâce à ses performances héroïques et son titre de MVP (Meilleur Joueur) lors du triomphe de Naples en Serie A lors de cette saison 2024-2025.

Cependant, la renaissance la plus spectaculaire et la plus surprenante de toutes est sans doute celle d'Antony. En effet, son passage cauchemardesque au "Théâtre des Rêves" semblait avoir définitivement anéanti tout espoir que le Brésilien avait de pouvoir un jour rejouer pour un autre grand club européen. Et pourtant, aujourd'hui, le voilà de retour en sélection brésilienne pour la première fois depuis deux ans et attirant de nouveau l'intérêt de nombreux clubs à travers le continent, après avoir brillamment ressuscité sa carrière sous les couleurs du Real Betis...