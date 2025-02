'L'année la plus difficile de ma vie' - Jack Grealish balance tout

Jack Grealish a évoqué ses luttes sur et hors du terrain et dit qu'il a vécu l'année la plus difficile de sa carrière en 2024.

L'article continue ci-dessous L'article continue ci-dessous L'article continue ci-dessous L'article continue ci-dessous Grealish se confie sur ses difficultés en 2024

N'a pas réussi à intégrer l'équipe d'Angleterre pour l'Euro

Man City affronte le Real Madrid mardi Suivez GOAL sur WhatsApp! 🟢📱