L'Angleterre en danger ? Pourquoi la Coupe du Monde 2026 s'annonce très, très mal pour les Three Lions

Le coach allemand doit trouver des solutions, et vite, si l'Angleterre veut répondre aux attentes et viser la victoire en Amérique du Nord.

Les choses sérieuses commencent. Nous sommes maintenant à un an exactement du début de la Coupe du Monde 2026 et, pour Thomas Tuchel, le temps presse dangereusement pour construire une équipe d'Angleterre qu'il juge capable de s'envoler pour l'Amérique du Nord et de ramener le trophée à la maison. De son propre aveu, et au vu de la durée de son contrat, c'est bien l'objectif final. Mais à en juger par le dernier rassemblement international de la saison 2024-2025, les "Three Lions" sont à des années-lumière du niveau requis pour enfin franchir cette dernière marche et s'imposer dans un tournoi majeur.

Si la performance contre Andorre fut mauvaise, celle contre le Sénégal fut pire encore. Après avoir vécu tant de moments forts et mémorables sous l'ère Gareth Southgate, on pouvait pardonner à l'Angleterre un petit passage à vide lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde, qu'elle a finalement remporté. Mais ce qui a suivi quelques jours plus tard, et qui plus est après un "savon" public en bonne et due forme de la part de leur sélectionneur, était tout simplement inacceptable. Amical ou non, la prestation désastreuse de mardi soir au City Ground montre toute l'étendue du travail qu'il reste à accomplir pour remettre les choses en ordre.

Espérons que cette première défaite de l'ère Tuchel soit l'électrochoc salvateur et le retour à la réalité dont les joueurs ont manifestement besoin. Présentée, à juste titre, comme l'une des grandes favorites pour la victoire en Coupe du Monde après avoir atteint une nouvelle finale de l'Euro, l'équipe d'Angleterre a régressé, et de manière significative. Ne nous y trompons pas : si elle joue de la même manière que lors de ses deux derniers matchs, la sélection des Three Lions aura déjà de la chance de simplement réussir à sortir de sa phase de poules.

GOAL décortique donc les gagnants et les perdants du dernier rassemblement de l'Angleterre lors de cette campagne 2024-2025...