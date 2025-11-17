L’accusation gave d’Eric Chelle après l’élimination du Nigeria : "la RD Congo a fait du vaudou"

La tension n’est pas redescendue après la rencontre. Eric Chelle, ancien défenseur passé par Valenciennes et Lens, a livré une explication étonnante au micro d’ESPN. Il a dénoncé des agissements occultes durant la séance fatale aux Super Eagles.

« Pendant toute la séance de tirs au but, le gars de la RD Congo a fait du vaudou », a lâché Chelle en anglais, son visage encore marqué par l’élimination. Il a insisté : « A chaque fois, à chaque fois, à chaque fois… C'est pour ça que j'étais un peu nerveux contre lui ».

Invité à préciser la scène, il a mimé un geste de balancier avec son bras droit pour illustrer ce qu’il affirme avoir observé. « Quelque chose comme ça… Je ne sais pas si c'était de l'eau ou quelque chose comme ça », a-t-il indiqué.

Ces paroles ont immédiatement circulé sur les réseaux sociaux et provoqué un flot de réactions, entre ironie, incompréhension et indignation. La RD Congo, de son côté, n’a pas commenté ces accusations, préférant savourer sa qualification pour la suite des barrages.