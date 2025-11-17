La soirée qui devait consacrer un qualifié pour les barrages intercontinentaux a pris une direction totalement imprévue dimanche à Rabat. Le Nigéria et la RD Congo ont livré une rencontre haletante, conclue par une séance de tirs au but suffocante. Mais au-delà du résultat sportif, c’est une scène aux allures de scandale qui a marqué les esprits. Eric Chelle, sélectionneur du Nigéria, furieux au coup de sifflet final, s’est précipité vers le banc congolais avant d’être intercepté. Quelques minutes plus tard, il accusait publiquement un membre du staff adverse d’un acte pour le moins surprenant. Une déclaration qui fait vaciller l’après-match et relance les débats autour des tensions récurrentes dans ces éliminatoires au parfum électrique.
L’accusation gave d’Eric Chelle après l’élimination du Nigeria : "la RD Congo a fait du vaudou"
- (C)Getty images
Une fin de match explosive à Rabat
Le duel entre les deux sélections africaines avait déjà montré son intensité tout au long de la rencontre. Le score final (1-1, puis 4 t.a.b. 3) reflétait parfaitement le suspense. Mais lorsque Chancel Mbemba a expédié son tir au but victorieux dans les filets, un autre spectacle s’est enclenché sur le bord du terrain.
Eric Chelle, d’ordinaire posé, a quitté sa zone technique pour foncer vers le banc congolais. Son geste visait un membre du staff qu’il accusait d’un comportement insultant. Sébastien Desabre, sélectionneur de la RD Congo, a immédiatement réagi en le retenant, conscient que la moindre seconde de retard pouvait transformer la scène en véritable échauffourée. Le moment, capté par de nombreuses caméras, a suscité des interrogations instantanées.
- AFP
L’accusation choc de Chelle : "le gars de la RD Congo a fait du vaudou"
La tension n’est pas redescendue après la rencontre. Eric Chelle, ancien défenseur passé par Valenciennes et Lens, a livré une explication étonnante au micro d’ESPN. Il a dénoncé des agissements occultes durant la séance fatale aux Super Eagles.
« Pendant toute la séance de tirs au but, le gars de la RD Congo a fait du vaudou », a lâché Chelle en anglais, son visage encore marqué par l’élimination. Il a insisté : « A chaque fois, à chaque fois, à chaque fois… C'est pour ça que j'étais un peu nerveux contre lui ».
Invité à préciser la scène, il a mimé un geste de balancier avec son bras droit pour illustrer ce qu’il affirme avoir observé. « Quelque chose comme ça… Je ne sais pas si c'était de l'eau ou quelque chose comme ça », a-t-il indiqué.
Ces paroles ont immédiatement circulé sur les réseaux sociaux et provoqué un flot de réactions, entre ironie, incompréhension et indignation. La RD Congo, de son côté, n’a pas commenté ces accusations, préférant savourer sa qualification pour la suite des barrages.
- (C)Getty images
Une élimination lourde pour Chelle et le Nigeria
Nommé en janvier 2025, Eric Chelle savait que sa mission au Nigéria comportait une forte pression. Il s’agissait de mener les Super Eagles à la Coupe du monde 2026, après l’échec amer de 2022. Le scénario de Rabat anéantit cet objectif et place le sélectionneur dans une position délicate.
Le Nigéria a dominé certaines phases du match, mais la séance de tirs au but a balayé ses espoirs. Le pays devra encore patienter avant de retrouver une présence mondiale régulière, une frustration immense pour une nation qui s’attend toujours à participer à la plus grande scène du football.
- AFP
La RD Congo vise un retour historique au Mondial
Au-delà de la polémique, la RD Congo poursuit sa route. Sa qualification pour les barrages intercontinentaux la rapproche d’une performance qu’elle n’a plus atteinte depuis 1974, alors que le pays s’appelait encore Zaïre. En mars prochain, elle se battra pour l’un des deux billets mis en jeu, en compagnie de cinq autres nations : la Nouvelle-Calédonie, la Bolivie, une équipe asiatique et deux sélections issues de la zone Concacaf.
La perspective d’un retour sur la scène mondiale enflamme déjà les supporters congolais, d’autant plus que le Mondial 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada promet une exposition gigantesque.