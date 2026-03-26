À quelques mois de la Coupe du monde, le débat s’installe autour du leadership offensif de l’Équipe de France. Entre Ousmane Dembélé, désormais auréolé du Ballon d’Or 2025, et Kylian Mbappé, cadre incontournable, les interrogations se multiplient. Pour Samir Nasri, la hiérarchie ne doit pas bouger.
Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé ? Le choix radical de Samir Nasri en équipe de France
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Dembélé encore attendu dans les grands rendez-vous
Malgré son statut renforcé après une saison remarquable, Ousmane Dembélé doit encore convaincre dans les grandes compétitions internationales. L’ailier français reste à la recherche d’une performance marquante sous le maillot bleu lors d’un tournoi majeur.
À l’approche du Mondial, l’ancien joueur du FC Barcelone aura donc une occasion idéale pour franchir un cap. Talent, vitesse, imprévisibilité : les qualités ne manquent pas. Pourtant, il lui manque encore ce match référence contre une nation de premier plan.
Avec son nouveau statut de Ballon d’Or 2025, les attentes autour de lui montent. Mais pour Samir Nasri, cela ne suffit pas pour bouleverser l’ordre établi.
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Mbappé reste le patron
Sur Canal+, l’ancien international français a affiché une position claire. Selon lui, le leadership offensif doit rester entre les mains de Kylian Mbappé, aujourd’hui joueur du Real Madrid.
« Le monsieur plus de l’équipe de France, c’est Kylian Mbappé. Dans les grandes compétitions, celui qui fait toujours la différence, c’est Kylian Mbappé. On ne peut pas retirer les clés à Mbappé pour les donner à Ousmane Dembélé. C’est à Ousmane Dembélé d’avoir ce match référence contre une grande équipe dans une grande compétition, qui va lui permettre de s’installer là où il le souhaite », estime Nasri sur Canal+.
Une déclaration forte qui confirme la place occupée par l’attaquant madrilène dans l’effectif tricolore.
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Une concurrence qui peut profiter aux Bleus
Cette rivalité pourrait toutefois servir l’équipe de France. Dembélé pousse. Mbappé répond. La concurrence s’intensifie. Et Didier Deschamps pourrait tirer profit de cette émulation offensive, d’abord face au Brésil en amical ce jeudi soir.
À quelques mois du Mondial, l’équipe de France cherche encore ses certitudes offensives. Mbappé reste la référence. Dembélé veut s’imposer. Le débat ne fait que commencer.