Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé ? Le choix radical de Samir Nasri en équipe de France

Malgré son statut renforcé après une saison remarquable, Ousmane Dembélé doit encore convaincre dans les grandes compétitions internationales. L’ailier français reste à la recherche d’une performance marquante sous le maillot bleu lors d’un tournoi majeur.

À l’approche du Mondial, l’ancien joueur du FC Barcelone aura donc une occasion idéale pour franchir un cap. Talent, vitesse, imprévisibilité : les qualités ne manquent pas. Pourtant, il lui manque encore ce match référence contre une nation de premier plan.

Avec son nouveau statut de Ballon d’Or 2025, les attentes autour de lui montent. Mais pour Samir Nasri, cela ne suffit pas pour bouleverser l’ordre établi.