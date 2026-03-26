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« Il SERA là ! » - Kylian Mbappé fait une déclaration fracassante au sujet de Neymar pour la Coupe du monde et exhorte Carlo Ancelotti à revenir sur sa décision controversée concernant la sélection brésilienne
Mbappé soutient Neymar pour son retour en Coupe du monde
Mbappé a apporté son soutien à Neymar alors que le monde du football continue de s'interroger sur la décision d'Ancelotti d'écarter le légendaire attaquant de la dernière sélection brésilienne. S'adressant à Globo Esporte avant le match amical opposant la France à la Seleção, la star du Real Madrid a déclaré : « La Coupe du monde est la compétition des stars. Toutes les stars y sont, et pour moi, Neymar est l'un des plus grands. Je ne peux pas imaginer une Coupe du monde sans Neymar. Mais au final, je ne peux pas aller à l’encontre de mon ancien entraîneur, Carlo Ancelotti. Je dois respecter sa décision. »
Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe nationale appartenait désormais à Vinicius Jr. ou à Neymar, Mbappé a ajouté : « Je pense qu’elle peut appartenir aux deux. Vini doit maintenant franchir une nouvelle étape avec l’équipe nationale, mais Neymar est Neymar. C’est un joueur fantastique. »
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Une star du Real Madrid assure que Neymar sera prêt
Malgré les inquiétudes concernant la condition physique de Neymar, Mbappé reste convaincu que le joueur de 34 ans trouvera le moyen de s'imposer en Amérique du Nord. Le duo a passé six ans ensemble au Paris Saint-Germain, et le Français estime que le lien qui les unit lui permet de percevoir chez la superstar de Santos une motivation que d'autres pourraient ne pas remarquer.
« Pour moi, Neymar est un joueur qui fait la différence. J’ai joué avec lui, j’ai beaucoup appris à ses côtés. Il faudra voir comment il se sent, mais je le connais : il sera prêt, il sera là », a assuré Mbappé. Cette confiance reflète le sentiment d’autres icônes brésiliennes comme Romario et Ronaldo, qui ont récemment exprimé l’espoir que Neymar soit suffisamment en forme physiquement pour convaincre Ancelotti de sa valeur.
Ancelotti reste inflexible face à la pression concernant la composition de l'équipe
Malgré la pression croissante de l'opinion publique et des médias pour que Neymar soit retenu dans la sélection pour la Coupe du monde, Ancelotti, qui a pris les rênes de l'équipe du Brésil avec pour objectif de mettre fin à une longue disette en Coupe du monde, est resté fidèle à sa méthodologie et à sa composition d'équipe.
« J'observe tout, j'écoute tout. Mais mon rôle est de prendre des décisions. Il est normal que chacun puisse avoir son opinion, car le football n'est pas une université... le football n'est pas une science exacte. Chacun a son opinion, et je dois respecter celle de chacun », a déclaré l'Italien aux journalistes.
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Pas de favori dans ce choc entre géants internationaux
À la veille du match amical opposant la France au Brésil, Kylian Mbappé a refusé de considérer les Bleus comme favoris, malgré les tensions internes au sein de la Seleção. « On ne peut jamais être favori face à une équipe qui arbore cinq étoiles sur son maillot. C'est impossible. Le Brésil est la plus grande puissance du football. Pour nous, c'est l'occasion de montrer notre niveau et de nous préparer à remporter la Coupe du monde 2026 », a conclu Mbappé.