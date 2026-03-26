« Il SERA là ! » - Kylian Mbappé fait une déclaration fracassante au sujet de Neymar pour la Coupe du monde et exhorte Carlo Ancelotti à revenir sur sa décision controversée concernant la sélection brésilienne

Mbappé a apporté son soutien à Neymar alors que le monde du football continue de s'interroger sur la décision d'Ancelotti d'écarter le légendaire attaquant de la dernière sélection brésilienne. S'adressant à Globo Esporte avant le match amical opposant la France à la Seleção, la star du Real Madrid a déclaré : « La Coupe du monde est la compétition des stars. Toutes les stars y sont, et pour moi, Neymar est l'un des plus grands. Je ne peux pas imaginer une Coupe du monde sans Neymar. Mais au final, je ne peux pas aller à l’encontre de mon ancien entraîneur, Carlo Ancelotti. Je dois respecter sa décision. »

Lorsqu’on lui a demandé si l’équipe nationale appartenait désormais à Vinicius Jr. ou à Neymar, Mbappé a ajouté : « Je pense qu’elle peut appartenir aux deux. Vini doit maintenant franchir une nouvelle étape avec l’équipe nationale, mais Neymar est Neymar. C’est un joueur fantastique. »