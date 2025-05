Jérémy Toulalan : brisé par Knysna ? Les révélations sur sa disparition !

Nantes vs Montpellier

Jérémy Toulalan, l'ombre d'un Bleu. Disparu des radars depuis 2018, le fantôme de Knysna le hante encore. Ce qui le ronge enfin révélé...

Où est passé Jérémy Toulalan ? Depuis son départ discret des Girondins de Bordeaux en janvier 2018, l'ancien milieu international français (36 sélections) s'est littéralement évaporé de la circulation, fuyant micros, caméras et sollicitations du monde du football professionnel qui ne lui a jamais vraiment correspondu. Aperçu furtivement lors d'un Nantes-OL début 2025 après des années d'absence des tribunes de son club formateur, il cultive un anonymat quasi total. Le magazine So Foot, au terme d'une longue "traque", a récemment réussi à le localiser chez lui, à Vertou, près de Nantes. Si l'homme a poliment décliné une interview, cette réapparition, même brève, remet en lumière la personnalité complexe d'un joueur à part et les raisons de son retrait, dont une blessure jamais refermée : le fiasco de Knysna.