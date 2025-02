Vidéo : L’accueil triomphal d’Ismaël Bennacer à Marseille

Ismaël Bennacer débarque à Marseille sous une ovation exceptionnelle. Un accueil grandiose pour l’international algérien, arrivé ce mardi.

L’Olympique de Marseille tient son renfort hivernal de poids au sein de l’entrejeu. Ismaël Bennacer, comme annoncé ce matin, est arrivé en provenance de l’AC Milan. Le Fennec a été accueilli dans une ambiance électrique par une foule de supporters marseillais en délire.

Une arrivée sous haute tension et un hommage vibrant à l’Algérie

Recruté dans les toutes dernières heures du mercato hivernal, Ismaël Bennacer a posé le pied sur le sol marseillais ce mardi en fin d’après-midi. Dès son arrivée à l’aéroport de Marignane à Marseille-Provence, le milieu de terrain algérien a pu mesurer l’attente suscitée par son transfert. Des centaines de supporters l’attendaient, prêts à lui réserver un accueil à la hauteur de son statut. Fumigènes, chants et ferveur étaient au rendez-vous pour saluer le joueur prêté par l’AC Milan.

Au milieu de cette effervescence, des chants bien connus ont retenti : « One, two, three, viva l’Algérie », rappelant les racines du joueur et l’enthousiasme qu’il suscite auprès de la communauté algérienne de Marseille. Champion d’Afrique en 2019, Bennacer (27 ans) a disputé près de 180 rencontres sous le maillot milanais. Son prêt jusqu’à la fin de saison comprend une option d’achat fixée à 12 millions d’euros, assortie de trois millions de bonus potentiels.

L’Olympique de Marseille espère que son arrivée renforcera son milieu de terrain pour la seconde partie de la saison. Une chose est sûre, le public marseillais l’a déjà adopté. Il va s’épanouir à Marseille. Amine Gouiri, son coéquipier en sélection nationale, a aussi signé à l’OM cet hiver.