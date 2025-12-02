Incroyable ! Un titi du PSG met un terme à sa carrière

Les mois suivants ne permettent pas à Ayman Kari de se relancer. Burnley tente une approche en janvier 2025, proposant un contrat de quatre à cinq ans et une indemnité de 750 000 € assortie de 35 % à la revente pour le PSG. L’opération n’aboutit pas. Quelques jours plus tard, un transfert définitif vers Saint-Étienne est sur le point d’être conclu, mais là encore, tout tombe à l’eau.

Arrivé en fin de contrat à l’été, Ayman Kari quitte finalement le PSG sans avoir trouvé de rebond. Selon les informations rapportées par L’Équipe, l’une des raisons majeures de cet échec réside dans son état physique : le quotidien explique que le joueur se serait présenté « avec huit à dix kilos en trop », un critère jugé rédhibitoire par Luis Enrique et qui aurait également poussé l’ASSE à abandonner le dossier.