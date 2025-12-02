L’histoire semblait écrite pour devenir l’une des plus belles réussites du centre de formation du Paris Saint-Germain. Mais derrière les promesses et les comparaisons flatteuses, un tout autre destin s’est finalement imposé. En l’espace de quelques mois seulement, un jeune talent longtemps considéré comme un futur pilier du club a disparu des radars, jusqu’à faire un choix radical que personne n’avait vu venir. À 21 ans, alors que tout aurait dû commencer, Ayman Kari a pris une décision inattendue qui bouleverse le récit que l’on croyait tout tracé.
Incroyable ! Un titi du PSG met un terme à sa carrière
- AFP
Le destin tragique d’Ayman Kari avec le PSG
À l’aube de la saison 2024-2025, Ayman Kari revient d’un prêt à Lorient où il venait de disputer 14 rencontres de Ligue 1, ponctuées d’un but et d’une passe décisive. Le Paris Saint-Germain envisage alors de lui offrir une véritable opportunité, Luis Enrique espérant rééditer le « coup Zaïre-Emery » en intégrant un autre titi dans sa rotation. À ce moment-là, Ayman Kari n’a plus qu’un an de contrat, mais refuse plusieurs offres, notamment celle d’Antwerp, convaincu que son heure a enfin sonné au PSG.
Pourtant, la dynamique se brise net. Très exigeant sur la condition physique, Luis Enrique juge Ayman Kari en surpoids lors de la préparation estivale. L’entraîneur espagnol met immédiatement fin à son pari et renvoie le jeune joueur avec la réserve. Un premier coup dur qui marque le début d’une descente progressive et inattendue.
- AFP
Une succession d’occasions avortées pour Ayman Kari
Les mois suivants ne permettent pas à Ayman Kari de se relancer. Burnley tente une approche en janvier 2025, proposant un contrat de quatre à cinq ans et une indemnité de 750 000 € assortie de 35 % à la revente pour le PSG. L’opération n’aboutit pas. Quelques jours plus tard, un transfert définitif vers Saint-Étienne est sur le point d’être conclu, mais là encore, tout tombe à l’eau.
Arrivé en fin de contrat à l’été, Ayman Kari quitte finalement le PSG sans avoir trouvé de rebond. Selon les informations rapportées par L’Équipe, l’une des raisons majeures de cet échec réside dans son état physique : le quotidien explique que le joueur se serait présenté « avec huit à dix kilos en trop », un critère jugé rédhibitoire par Luis Enrique et qui aurait également poussé l’ASSE à abandonner le dossier.
- AFP
Ayman Kari abandonne le monde professionnel
Alors que certains s’interrogent encore sur la suite de sa carrière, Ayman Kari semble aujourd’hui avoir refermé le chapitre du football professionnel. L’Équipe rapporte qu’il aurait mis un terme - provisoire ou définitif - à son parcours à seulement 21 ans. Une source interne du PSG, citée par le quotidien français, résume la situation : « À partir de là, tout le monde a fait son deuil au club. On a compris que c’était fini ».
Après son départ, Ayman Kari disparaît médiatiquement. Ses proches, qui s’expriment rarement, tentent d’apaiser les spéculations : « Il va bien, ne vous inquiétez pas. Il n’y a rien à comprendre », affirment-ils. Le jeune homme vit désormais une existence plus ordinaire, portée par la sécurité financière de son dernier contrat parisien.
Une vocation remise en cause
Pour expliquer ce basculement si particulier, plusieurs éléments sont évoqués : hygiène de vie instable, irrégularité à l’entraînement, difficulté à maintenir un niveau d’exigence compatible avec le très haut niveau. Autant de signaux qui laissent penser qu’Ayman Kari ne correspondait pas pleinement aux contraintes du football élite.
L’un de ses amis, interrogé par L’Équipe, apporte une explication plus nuancée : « Je ne pense pas qu’il faille trop intellectualiser ou chercher des raisons farfelues. Ce n’est ni l’argent ni un dégoût, c’est une décision personnelle d’un jeune homme qui estime qu’il n’est pas fait pour ce monde professionnel là. C’est une réflexion profonde qui vient de loin ». Une parole qui éclaire autrement la situation, loin des clichés habituels sur les jeunes talents en difficulté.
- AFP
Vers un retour en pro pour Ayman Kari ?
À seulement 21 ans, l’histoire d’Ayman Kari n’est peut-être pas définitivement écrite. Certains au PSG estiment qu’il pourrait revenir s’il trouvait l’envie de renouer avec le football professionnel. Mais pour l’heure, l’ancien titi semble s’être écarté volontairement de cette voie, préférant une vie simple et loin de la pression.
Le destin d’Ayman Kari apparaît comme l’un des épisodes les plus surprenants de la formation parisienne. Un rappel brutal que la réussite ne dépend pas uniquement du talent, mais aussi d’une adhésion totale aux exigences d’un environnement impitoyable. L’avenir dira si ce choix représente une parenthèse… ou un point final.