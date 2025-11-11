Deux ans après son départ du Paris Saint-Germain, Lionel Messi revient sur son passage dans la capitale française avec des mots bien plus apaisés. Dans un entretien accordé au quotidien espagnol Sport, le joueur de 38 ans nuance enfin ses propos souvent perçus comme amers à propos de ses deux saisons à Paris. L’Argentin, désormais épanoui à Miami, évoque une "expérience formidable" malgré un ressenti sportif plus mitigé. De quoi refermer, peut-être, un chapitre longtemps source de polémiques.
Incroyable, Lionel Messi change de discours sur son passage au PSG !
- Getty Images Sport
Messi adoucit le ton sur son séjour à Paris
Lionel Messi n’a jamais caché que son transfert au PSG, à l’été 2021, ne figurait pas dans ses plans. À l’époque, il avait dû quitter Barcelone à contrecœur, victime des contraintes économiques imposées au club catalan par la Liga. Son arrivée à Paris, bien que célébrée comme un événement planétaire, avait laissé place à une adaptation difficile.
Dans les mois qui ont suivi son départ, l’octuple Ballon d’Or s’était montré critique, confiant n’avoir jamais trouvé son équilibre au quotidien. Mais ce mardi, dans son interview à Sport, le capitaine de la sélection argentine a tenu à nuancer ses propos.
« On dirait aussi que Paris était un cauchemar, mais pas du tout », explique-t-il, avant de poursuivre : « Si je dis que je n'ai pas passé un bon moment, c'est parce que je n'étais pas heureux de ce que je faisais et de ce que j'aime faire : jouer au football, le quotidien, l'entraînement, les matchs. Je ne me sentais pas bien. Mais ensuite, honnêtement, nous avons vécu une expérience formidable en famille. La ville est spectaculaire, nous avons adoré. C'était la première fois que nous quittions Barcelone, et tout était nouveau pour nous, ce qui a rendu les choses très difficiles, car ce n'était pas une blessure ; c'est arrivé comme ça ».
Des mots beaucoup plus mesurés, qui contrastent fortement avec ceux qu’il avait tenus juste après son départ en 2023.
- AFP
Une expérience humaine marquante malgré les difficultés
Messi l’avoue désormais : son malaise à Paris tenait plus à des aspects personnels qu’à des problèmes avec le club ou ses coéquipiers. La transition depuis Barcelone - où il avait passé vingt ans - s’est avérée bien plus brutale que prévue. Lui et sa famille ont dû s’habituer à un nouvel environnement, loin de leurs repères.
« Mais la vérité, c'est que je ne me sentais pas bien au quotidien dans ce que j'aime faire. Et ici (à Miami), oui, tout va bien, nous profitons de la ville, de notre vie quotidienne. C'est une vie très similaire à celle que j'avais à Castelldefels : le club est tout près, l'école des enfants est également à proximité, tout est facilement accessible et pratique. Nous habitons loin de la ville, qui est vraiment magnifique, mais la circulation est infernale », insiste-t-il.
Un clin d’œil à Paris, où le trafic lui avait déjà donné quelques sueurs froides. "Insupportable", avait-il lancé quelques mois après son arrivée, un détail qui l’avait marqué bien plus qu’on ne l’imaginait.
Un adieu encore douloureux au FC Barcelone
Si Messi semble enfin avoir trouvé la paix, son attachement à Barcelone reste intact. L’interview accordée au média catalan intervient alors que le journal s’apprête à lui remettre le prix du « joueur le plus aimé de l’histoire du Barça ». À cette occasion, le champion du monde 2022 a de nouveau évoqué les circonstances de son départ du club catalan, survenu à l’été 2021.
« J'ai ressenti une drôle d'impression après mon départ, à cause des circonstances, parce que j'ai fini par jouer mes dernières années sans public, à cause de la pandémie. Après avoir passé toute ma vie là-bas, je ne suis pas parti comme je l'avais imaginé, comme je l'avais rêvé. Comme je l'ai dit, j'avais imaginé jouer toute ma carrière en Europe, à Barcelone, et puis, oui, venir ici comme je l'ai fait, car c'était mon plan, ce que je voulais. Et puis, les adieux ont été un peu étranges aussi, vu la situation, vu tout. Mais bon, je pense que l'affection des supporters sera toujours là, pour les raisons que j'ai évoquées, pour tout ce que nous avons vécu ensemble », a-t-il confié.
Des mots pleins de nostalgie, mais aussi de sérénité. L’homme semble enfin réconcilié avec son passé récent, lui qui a fait son retour au Camp Nou ce dimanche.
- Getty
Messi, plus apaisé que jamais à Miami
Depuis son arrivée à l’Inter Miami, Lionel Messi respire. La star argentine s’épanouit pleinement, loin de la pression européenne. Entouré de sa famille et de ses anciens coéquipiers comme Luis Suarez, Jordi Alba ou Sergio Busquets, il retrouve le plaisir simple du jeu et d’une vie tranquille.
Son discours apaisé sur Paris traduit une évolution : celle d’un joueur en paix avec son histoire, conscient que chaque étape, même difficile, a façonné sa légende.