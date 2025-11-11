Incroyable, Lionel Messi change de discours sur son passage au PSG !

Lionel Messi n’a jamais caché que son transfert au PSG, à l’été 2021, ne figurait pas dans ses plans. À l’époque, il avait dû quitter Barcelone à contrecœur, victime des contraintes économiques imposées au club catalan par la Liga. Son arrivée à Paris, bien que célébrée comme un événement planétaire, avait laissé place à une adaptation difficile.

Dans les mois qui ont suivi son départ, l’octuple Ballon d’Or s’était montré critique, confiant n’avoir jamais trouvé son équilibre au quotidien. Mais ce mardi, dans son interview à Sport, le capitaine de la sélection argentine a tenu à nuancer ses propos.

« On dirait aussi que Paris était un cauchemar, mais pas du tout », explique-t-il, avant de poursuivre : « Si je dis que je n'ai pas passé un bon moment, c'est parce que je n'étais pas heureux de ce que je faisais et de ce que j'aime faire : jouer au football, le quotidien, l'entraînement, les matchs. Je ne me sentais pas bien. Mais ensuite, honnêtement, nous avons vécu une expérience formidable en famille. La ville est spectaculaire, nous avons adoré. C'était la première fois que nous quittions Barcelone, et tout était nouveau pour nous, ce qui a rendu les choses très difficiles, car ce n'était pas une blessure ; c'est arrivé comme ça ».

Des mots beaucoup plus mesurés, qui contrastent fortement avec ceux qu’il avait tenus juste après son départ en 2023.