Quelques heures après avoir brillé avec l’Inter Miami, Lionel Messi s’est envolé vers Barcelone. Une visite nocturne, discrète, presque symbolique, dans un lieu qu’il n’a jamais cessé d’aimer. Le Camp Nou, théâtre de ses plus grandes émotions, a retrouvé son roi le temps d’une nuit. Et à travers un message publié sur Instagram, l’octuple vainqueur du Ballon d’Or a ravivé l’espoir de le revoir un jour dans le temple catalan.
Le message émouvant de Lionel Messi, de retour au Camp Nou
Messi, une visite secrète au cœur de la nuit
Ce week-end, le champion du monde argentin a vécu un enchaînement aussi intense qu’émotif. Dans la nuit du samedi à dimanche, avec l’Inter Miami, il a inscrit un doublé contre Nashville (4-0), assurant à son club une qualification pour les demi-finales de la conférence Est de la MLS. À peine le match terminé, Messi a pris la direction de Barcelone, sa ville de cœur, pour un moment très personnel : découvrir le nouveau Camp Nou, encore en travaux.
Dimanche soir, il a partagé sur Instagram plusieurs photos et une vidéo de cette visite, accompagnées d’un texte rempli de nostalgie.
« Hier soir, je suis retourné dans un endroit qui me manque profondément. Un endroit où j'ai été immensément heureux, où vous m'avez fait me sentir mille fois comme l'homme le plus heureux du monde », a-t-il écrit.
Dans la suite de son message, la légende argentine a laissé entrevoir un rêve : « J'espère qu'un jour je pourrai revenir, et pas seulement pour faire mes adieux en tant que joueur, comme je n'ai jamais pu le faire... ».
Des mots forts qui réveillent toute une histoire d’amour
Pour les supporters blaugrana, ces phrases ont eu l’effet d’un coup de tonnerre. Depuis son départ en 2021, Messi n’avait plus foulé le Camp Nou, ce stade qui a vu ses 672 buts et ses innombrables exploits. Son dernier match sous le maillot du Barça remonte au 16 mai 2021 contre le Celta Vigo (1-2), où il avait marqué une dernière fois avant de quitter la Catalogne trois mois plus tard, la gorge nouée, les larmes aux yeux.
Le départ de Messi avait été brutal. Faute de moyens financiers, le FC Barcelone n’avait pas pu prolonger son contrat estimé à 60 millions d’euros par saison. L’Argentin avait alors rejoint le Paris Saint-Germain, où il est resté deux ans avant de traverser l’Atlantique pour rejoindre l’Inter Miami.
Laporta rêve toujours de ses adieux au Camp Nou
Le président Joan Laporta n’a jamais caché son envie d’organiser une grande cérémonie d’adieux à l’icône du club. Le mois dernier encore, il déclarait :
« Messi et moi avons eu une très bonne relation. Quand nous n'avons pas renouvelé son contrat, ça a mis un coup d’arrêt, puis nous avons plus ou moins rétabli cette relation. Nous espérons pouvoir lui rendre le grand hommage qu'il mérite ».
La visite surprise du joueur en Catalogne semble confirmer un réchauffement entre les deux hommes. Ce retour nocturne, aussi discret que symbolique, pourrait bien marquer le début d’un rapprochement concret entre l’ancienne star et son club de toujours.
Un timing particulier avant le rassemblement de l’Argentine
Cette halte à Barcelone intervient à la veille du rassemblement de l’équipe d’Argentine à Alicante, en Espagne. Les champions du monde préparent un match amical prévu vendredi contre l’Angola. Messi, toujours attendu comme capitaine, profitera sans doute de ce passage en Europe pour souffler un peu avant de rejoindre ses coéquipiers.
Par ailleurs, cette visite intervient quelques jours après une séance d’entraînement ouverte au public organisée par le FC Barcelone au Camp Nou rénové. Les travaux, débutés en juin 2023, ont pris du retard, mais les supporters espèrent voir le stade prêt pour un grand moment : le retour de leur idole pour un hommage à la hauteur de son héritage.
Un lien éternel entre Messi et Barcelone
Si le footballeur a quitté la Catalogne depuis plus de quatre ans, son attachement au Barça reste intact. Son message, empreint de sincérité et de nostalgie, sonne comme un rappel : peu importe où il joue, Lionel Messi restera à jamais lié à Barcelone. Le Camp Nou porte son empreinte, et cette visite pourrait bien être un prélude à un retour symbolique que tout le peuple blaugrana attend encore.