Le message émouvant de Lionel Messi, de retour au Camp Nou

Ce week-end, le champion du monde argentin a vécu un enchaînement aussi intense qu’émotif. Dans la nuit du samedi à dimanche, avec l’Inter Miami, il a inscrit un doublé contre Nashville (4-0), assurant à son club une qualification pour les demi-finales de la conférence Est de la MLS. À peine le match terminé, Messi a pris la direction de Barcelone, sa ville de cœur, pour un moment très personnel : découvrir le nouveau Camp Nou, encore en travaux.

Dimanche soir, il a partagé sur Instagram plusieurs photos et une vidéo de cette visite, accompagnées d’un texte rempli de nostalgie.

« Hier soir, je suis retourné dans un endroit qui me manque profondément. Un endroit où j'ai été immensément heureux, où vous m'avez fait me sentir mille fois comme l'homme le plus heureux du monde », a-t-il écrit.

Dans la suite de son message, la légende argentine a laissé entrevoir un rêve : « J'espère qu'un jour je pourrai revenir, et pas seulement pour faire mes adieux en tant que joueur, comme je n'ai jamais pu le faire... ».