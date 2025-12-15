Hidden Gems FC : 25 révélations tardives promises au statut de superstar après une saison charnière

Lancé avec l’AS Monaco en octobre 2021, Maghnes Akliouche a progressé sans bruit avant de changer de dimension sur les 18 derniers mois. Devenu un élément central du projet monégasque, le milieu offensif a aussi convaincu Didier Deschamps, qui lui a offert ses premières sélections lors des qualifications pour la Coupe du monde. En novembre, il a même inscrit son premier but international face à l’Azerbaïdjan.

Capable d’évoluer sur un côté comme dans l’axe, Akliouche est un véritable créateur, élégant balle au pied, doté d’une conduite de balle fine et d’une vraie sensibilité collective. À seulement 23 ans, il impressionne surtout par sa lecture du jeu, avec ou sans ballon, et par la justesse de ses choix dans la passe.

Inspiré par Zidane, Iniesta ou Özil, Akliouche semble désormais prêt à suivre une trajectoire similaire, vers le très haut niveau.