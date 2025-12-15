Bilal El Khannouss, Antoine Semenyo, Troy ParrottGetty/GOAL

Hidden Gems FC : 25 révélations tardives promises au statut de superstar après une saison charnière

La trajectoire d’un footballeur n’est jamais linéaire. Si certains prodiges, comme Lamine Yamal ou Estevão, explosent très tôt au plus haut niveau, beaucoup d’autres ont besoin de temps avant de révéler pleinement leur potentiel.

Nick Woltemade en est un parfait exemple. Auteur d’une saison remarquable à Stuttgart, l’attaquant allemand a décroché un transfert majeur vers Newcastle. Même constat pour Emmanuel Emegha, buteur néerlandais, dont les performances à Strasbourg lui ont ouvert les portes de Chelsea pour l’été prochain. Tous deux avaient déjà figuré dans la sélection Hidden Gems FC de GOAL, un concept destiné à mettre en lumière ces profils tardifs, longtemps sous-estimés, mais appelés à franchir un cap décisif.

Dans cette nouvelle édition, place à 25 joueurs qui ont connu une véritable saison de révélation et qui semblent désormais armés pour devenir des visages familiers du football européen et mondial dans les années à venir.

  • Maghnes AklioucheGetty/GOAL

    Maghnes Akliouche (Monaco)

    Lancé avec l’AS Monaco en octobre 2021, Maghnes Akliouche a progressé sans bruit avant de changer de dimension sur les 18 derniers mois. Devenu un élément central du projet monégasque, le milieu offensif a aussi convaincu Didier Deschamps, qui lui a offert ses premières sélections lors des qualifications pour la Coupe du monde. En novembre, il a même inscrit son premier but international face à l’Azerbaïdjan.

    Capable d’évoluer sur un côté comme dans l’axe, Akliouche est un véritable créateur, élégant balle au pied, doté d’une conduite de balle fine et d’une vraie sensibilité collective. À seulement 23 ans, il impressionne surtout par sa lecture du jeu, avec ou sans ballon, et par la justesse de ses choix dans la passe.

    Inspiré par Zidane, Iniesta ou Özil, Akliouche semble désormais prêt à suivre une trajectoire similaire, vers le très haut niveau.

  • Elliot AndersonGetty/GOAL

    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Arrivé à Newcastle à huit ans, Elliot Anderson a longtemps patienté avant d’entrevoir une vraie place en Premier League, avec un passage formateur à Bristol Rovers en prêt. À son retour, il s’est montré par séquences sous les ordres d’Eddie Howe, souvent excentré ou utilisé plus haut sur le terrain.

    Alors qu’il semblait prêt à franchir un cap, les contraintes financières ont poussé Newcastle à le vendre à Nottingham Forest à l’été 2024 pour 40 millions de livres, un montant jugé excessif pour un joueur encore muet en championnat. Anderson s’est chargé de faire taire les doutes, en enchaînant les prestations solides au City Ground.

    Brillant avec les Espoirs anglais lors de l’Euro 2025, il s’est ensuite imposé en sélection A à seulement 23 ans. Déjà titulaire régulier, il attire désormais l’attention de clubs comme Manchester United et Chelsea. Pour Thomas Tuchel, il est tout simplement « l’un des meilleurs milieux de Premier League ».

  • Fisnik AsllaniGetty/GOAL

    Fisnik Asllani (Hoffenheim)

    Fils d’un réfugié kosovar installé à Berlin à la fin des années 1990, Fisnik Asllani a grandi en Allemagne avant d’intégrer le centre de formation de l’Union Berlin à 14 ans. Courtisé par le Bayern, il choisit finalement Hoffenheim en 2020, mais peine d’abord à s’imposer, enchaînant les matchs avec l’équipe réserve puis un prêt décevant à l’Austria Vienne.

    Le déclic intervient lors de la saison 2024-2025, en prêt à Elversberg, en deuxième division allemande. Asllani y inscrit 18 buts et délivre neuf passes décisives en 33 matchs. De retour à Hoffenheim, il a confirmé en Bundesliga, avec déjà six réalisations à mi-saison.

    À 23 ans, il suscite de nouveau l’intérêt du Bayern. Déjà très attaché à sa famille, qu’il a gâtée lors de son premier contrat professionnel, Asllani avance avec un objectif clair : poursuivre son ascension pour leur offrir une sécurité durable.

  • Lorenzo BernasconiGetty/GOAL

    Lorenzo Bernasconi (Atalanta)

    La saison de Lorenzo Bernasconi tient presque du conte. En juin, le latéral faisait encore partie de l’équipe U23 de l’Atalanta, tout juste recalée aux portes de la Serie B. Cinq mois plus tard, le joueur de 22 ans se retrouvait titulaire avec l’équipe première… face au Paris Saint-Germain, champion d’Europe, en Ligue des champions.

    Latéral gauche ou milieu excentré, Bernasconi est un gaucher technique, reconnaissable à son style délié et à sa facilité à éliminer balle au pied. Il n’est pas encore installé durablement dans le onze bergamasque, mais chacune de ses apparitions laisse une impression positive.

    À Bergame, son profil intrigue et son ascension, aussi rapide qu’inattendue, pourrait bien se poursuivre.

  • Santiago CastroGetty/GOAL

    Santiago Castro (Bologne)

    À Bologne, le nom de Joshua Zirkzee a déjà été relégué au second plan. Pendant que l’ancien chouchou peine à Manchester United, son successeur, Santiago Castro, s’est imposé avec autorité en Serie A.

    Formé à Vélez Sarsfield, Castro a débuté chez les professionnels à 18 ans avant de rejoindre l’Europe en janvier 2024, contre 13 millions d’euros. Après une période d’adaptation, l’Argentin a explosé : 15 buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2024-2025.

    À seulement 21 ans, il attire déjà l’Inter, où son style et même son apparence rappellent un certain Lautaro Martínez. Une comparaison flatteuse, mais de plus en plus difficile à ignorer.

  • Promise DavidGetty/GOAL

    Promise David (Union Saint-Gilloise)

    Promise David incarne la persévérance à l’état pur. Passé par des clubs au Canada, en Croatie, aux États-Unis et à Malte, l’attaquant a longtemps navigué dans l’anonymat, au point que sa mère l’a supplié à plusieurs reprises d’abandonner le football pour se construire une carrière plus stable. Il aura fallu attendre ses 22 ans pour que tout s’aligne enfin.

    Révélé en Estonie, David rejoint ensuite l’Union Saint-Gilloise, où il s’impose rapidement comme l’avant-centre titulaire d’une équipe sacrée championne de Belgique en 2025. Puissant, dominateur dans la surface, souvent comparé à Romelu Lukaku, il affiche 35 buts en 66 matches depuis son arrivée à l’été 2024. Cette saison, il s’est aussi illustré en Ligue des champions, marquant face au PSV et à Galatasaray.

    Désormais international canadien à l’approche du Mondial organisé à domicile, le joueur de 24 ans commence logiquement à attirer l’attention de clubs de Premier League.

  • Bilal El KhannoussGetty/GOAL

    Bilal El Khannouss (Stuttgart)

    Bilal El Khannouss a grandi sur les terrains urbains de Bruxelles, avec une formation largement marquée par le futsal jusqu’à ses 13 ans. Une école exigeante qui a façonné son jeu. « Dans les petits espaces, on apprend à courir plus intelligemment », expliquait-il, et cela se ressent dans sa maîtrise technique et sa gestion des espaces.

    À 15 ans, son départ d’Anderlecht pour Genk lui vaut d’être traité de traître, mais ce choix s’avère décisif. Il accède plus tôt au monde professionnel et est convoqué avec le Maroc pour la Coupe du monde 2022 à seulement 18 ans. Après s’être affirmé comme le jeune le plus talentueux du championnat belge, il décroche un transfert à Leicester pour 20 millions de livres.

    Malgré la relégation des Foxes, El Khannouss tire son épingle du jeu. À l’été 2025, Stuttgart le recrute pour compenser le départ de Nick Woltemade. À 21 ans, il s’impose rapidement en Bundesliga, avec déjà dix buts et passes décisives cumulés en 20 matches.

  • Zakaria El OuahdiGetty/GOAL

    Zakaria El Ouahdi (Genk)

    La Jupiler Pro League n’est pas un championnat majeur, mais elle regorge de profils spectaculaires. Zakaria El Ouahdi en est un parfait exemple. Le latéral droit de Genk impressionne par sa puissance, son endurance et sa capacité à se projeter, des qualités qui se traduisent aussi dans les chiffres : quatre buts et deux passes décisives cette saison.

    Né à Anvers, El Ouahdi a été convoqué à plusieurs reprises avec le Maroc, sans encore disputer de match officiel. Médaillé de bronze aux Jeux olympiques 2024, il reste toutefois bloqué par une concurrence féroce à son poste, avec Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui devant lui.

    À 21 ans, un changement de sélection vers la Belgique n’est donc pas à exclure à moyen terme.

  • Karl Etta EyongGetty/GOAL

    Karl Etta Eyong (Levante)

    Sur un terrain poussiéreux de Douala, Karl Etta Eyong posait encore pour les caméras il y a quelques années, le sourire aux lèvres après un triplé avec Galactique FC. À l’époque, le jeune Camerounais, alors milieu de terrain et admirateur de Yaya Touré, était loin d’imaginer la trajectoire qui l’attendait.

    Cinq ans plus tard, Eyong est considéré comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération. Arrivé en Espagne en 2022, passé par Cadix et Villarreal, il explose véritablement à Levante depuis l’été dernier. Ses cinq buts en 12 matches de Liga peuvent sembler modestes, mais ils prennent une autre dimension dans une équipe en difficulté, où il s’impose comme le principal facteur offensif.

    À 22 ans, son profil intéresse déjà le FC Barcelone, qui le surveille dans l’optique de l’après-Lewandowski.

  • Hamza IgamaneGetty/GOAL

    Hamza Igamane (Lille)

    En juillet 2024, le pari tenté par les Rangers sur Hamza Igamane passe presque inaperçu. Arrivé de l’AS FAR sans jamais avoir dépassé les dix buts sur une saison, l’attaquant marocain surprend pourtant tout le monde en inscrivant 16 buts toutes compétitions confondues pour sa première année en Écosse.

    Séduit, Lille débourse 11,5 millions d’euros pour le recruter. Igamane répond immédiatement, avec un doublé dès son premier match contre Lorient, avant d’ajouter sept autres buts en 17 apparitions. Rapide, à l’aise techniquement, difficile à contenir lancé, il s’impose comme un attaquant moderne et complet.

    À 23 ans, l’international marocain donne déjà l’impression de ne faire que passer dans le Nord, tant sa progression semble appeler un nouveau transfert à moyen terme.

  • Mikel JauregizarGetty/GOAL

    Mikel Jauregizar (Athletic Club)

    Aucun club professionnel n’entretient un lien aussi étroit avec le football amateur régional que l’Athletic Club. Plus de 160 partenariats locaux nourrissent la politique basque du club, même si certains talents mettent plus de temps que d’autres à être repérés.

    Mikel Jauregizar en est l’exemple parfait. Il ne rejoint l’Athletic qu’en 2021, soit dix ans après son ami d’enfance Unai Gómez. Un retard vite effacé. Depuis ses débuts en équipe première en 2024, le milieu défensif s’est imposé à San Mamés comme une pièce centrale du dispositif d’Ernesto Valverde.

    Profil type du numéro 6 espagnol moderne, Jauregizar se distingue par son intelligence de jeu et son volume de travail. À 22 ans, lui qui n’avait jamais porté le maillot espagnol avant les Espoirs attire déjà l’attention de clubs comme Chelsea ou Aston Villa.

  • Hugo LarssonGetty/GOAL

    Hugo Larsson (Eintracht Francfort)

    Fin août, Hugo Larsson reçoit une offre saoudienne particulièrement lucrative. Le Suédois hésite, réfléchit… puis appelle sa mère. La réponse est immédiate : pas question de partir. Larsson reste donc à Francfort, où il évolue depuis son départ de Malmö en 2023.

    Formé en Suède, refusant déjà Chelsea à l’adolescence, Larsson devient l’un des transferts les plus chers de l’histoire de l’Allsvenskan en rejoignant la Bundesliga pour 9 millions d’euros. À 21 ans, le milieu axial a pleinement justifié cet investissement par sa maturité et sa constance.

    Courtisé par le Real Madrid l’été dernier, il est pressenti comme le prochain gros transfert de l’Eintracht, dans la lignée de Kolo Muani, Marmoush ou Ekitike.

  • Esteban LepaulGetty/GOAL

    Esteban Lepaul (Rennes)

    Esteban Lepaul illustre à merveille la valeur du temps long. Formé à Lyon sans jamais percer en équipe première, il a patiemment gravi les échelons en National et Ligue 2, passant par Épinal et Orléans avant de retrouver la Ligue 1 avec Angers.

    Sans être un buteur prolifique, il convainc pourtant Rennes de miser 13,5 millions d’euros sur lui à l’été 2025. Un pari déjà gagnant. Buteur dès ses débuts contre son ancien club, Lepaul affiche aujourd’hui neuf buts et trois passes décisives en 16 matches de Ligue 1.

    À 25 ans, seul Mason Greenwood fait mieux en contributions directes au but cette saison en championnat.

  • Raphael OnyedikaGetty/GOAL

    Raphael Onyedika (Club Brugge)

    Club Bruges sait que les prochains mois seront agités sur le marché des transferts. Raphael Onyedika figure en tête de liste des joueurs convoités. Arrivé en 2022, l’international nigérian est devenu un pilier du milieu brugeois.

    Milieu défensif complet, à l’aise balle au pied, doté d’une vraie vision et d’une grande agressivité dans les duels, Onyedika coche toutes les cases recherchées par les clubs de Premier League et de Bundesliga.

    À 24 ans, il semble prêt à franchir un cap et à quitter la Jupiler Pro League pour un championnat majeur.

  • Joel OrdonezGetty/GOAL

    Joel Ordonez (Club Bruges)

    Comme Onyedika, Joel Ordóñez a rejoint Brugge en 2022, et tout indique que cette saison sera sa dernière en Belgique. Recruté pour seulement 4 millions d’euros à l’Independiente del Valle, le défenseur équatorien s’est imposé bien au-delà des attentes.

    À 21 ans, il totalise déjà plus de 100 matches sous le maillot brugeois. Puissant, quasiment injouable dans les duels, mais aussi très propre techniquement, Ordóñez incarne le défenseur central moderne.

    Un profil qui n’a logiquement pas échappé à Chelsea, Liverpool, le PSG ou le Borussia Dortmund.

  • PabloGetty/GOAL

    Pablo (Gil Vicente)

    À seulement 21 ans, Pablo fait déjà l’unanimité au Portugal. L’attaquant de Gil Vicente enchaîne les buts et attire les regards, malgré l’absence d’exposition offerte par les trois géants que sont Porto, Benfica et le Sporting.

    Fils de Penna, ancien joueur de Porto (84 matches), Pablo a grandi au Brésil avant d’être formé à Famalicão. Lancé en professionnel en 2021, il peine d’abord à s’imposer, enchaîne un prêt sans relief à Paços de Ferreira, puis rebondit à Gil Vicente. Auteur de cinq buts en 23 matches lors de son premier exercice, il révèle surtout son potentiel avec un triplé inscrit en dix minutes face à Boavista en avril 2025.

    Recruté définitivement dans la foulée, Pablo a confirmé cette saison avec huit buts en onze matches de Liga Portugal avant d’être freiné par une blessure. Suffisant pour installer son nom parmi les jeunes attaquants les plus suivis du championnat.

  • Troy ParrottGetty/GOAL

    Troy Parrott (AZ Alkmaar)

    En novembre, Troy Parrott est devenu un héros national en Irlande. Son triplé face à la Hongrie, conclu par un but décisif dans le temps additionnel, a maintenu les espoirs de qualification pour la Coupe du monde 2026. Trois jours plus tôt, il avait déjà marqué deux fois contre le Portugal.

    Aux Pays-Bas, ces exploits n’ont surpris personne. Recruté par l’AZ Alkmaar pour 4 millions d’euros après un prêt convaincant à l’Excelsior, Parrott a inscrit 20 buts dès sa première saison. Il fait encore mieux en 2025-2026, avec 15 réalisations en 19 apparitions.

    À 23 ans, l’attaquant irlandais est arrivé à maturité. La question n’est plus de savoir s’il quittera Alkmaar, mais quand, et à quel prix.

  • Nico PazGetty/GOAL

    Nico Paz (Como)

    Repéré par le Real Madrid dès l’âge de 11 ans, Nico Paz a longtemps été considéré comme un talent à part à Valdebebas. En 2023, Toni Kroos plaidait même pour son intégration permanente avec l’équipe première. Faute de place, le club madrilène le cède finalement à Como à l’été 2024 pour 6 millions d’euros.

    Sous la direction de Cesc Fabregas, Paz s’est imposé comme l’un des milieux créatifs les plus excitants d’Europe. Auteur de cinq buts et cinq passes décisives cette saison, il rayonne en Serie A avec une maturité étonnante.

    Le Real, qui dispose d’une clause de rachat à 9 millions d’euros, devrait l’activer avant la saison 2026-2027. International argentin, Paz a choisi l’Albiceleste plutôt que l’Espagne, avec en ligne de mire un rôle croissant aux côtés de Lionel Messi.

  • Robin RoefsGetty/GOAL

    Robin Roefs (Sunderland)

    Depuis son arrivée à Sunderland en août, Robin Roefs enchaîne les prestations décisives. À tel point que, après une victoire 1-0 à Nottingham Forest en septembre, ses coéquipiers ont salué sa performance comme celle d’un homme du match de plus.

    Formé à NEC Nimègue, Roefs a longtemps dû patienter derrière Jasper Cillessen. Libéré de cette concurrence en 2024, il s’impose rapidement, devient titulaire avec les Espoirs néerlandais lors de l’Euro U21 2025, puis attire Sunderland.

    Recruté pour 13 millions d’euros, un record pour NEC, le gardien de 22 ans est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs coups du mercato estival en Premier League.

  • Ismael SaibariGetty/GOAL

    Ismael Saibari (PSV)

    À l’approche de ses 25 ans, Ismael Saibari reste l’un des profils les plus susceptibles de quitter l’Eredivisie pour un grand club européen. Arrivé au PSV en 2020 en provenance du centre de formation de Genk, le milieu offensif est devenu la figure de proue des champions des Pays-Bas.

    Longtemps critiqué pour son irrégularité physique, Saibari a franchi un cap. Puissant, lucide devant le but, plus collectif, l’international marocain affiche déjà 11 buts et quatre passes décisives cette saison, dont deux en Ligue des champions.

    Son triplé contre Feyenoord en octobre a marqué les esprits. Avant de penser au mercato, Saibari a toutefois un objectif prioritaire : briller avec le Maroc lors de la prochaine Coupe d’Afrique des nations.

  • Alex ScottGetty/GOAL

    Alex Scott (Bournemouth)

    Alex Scott pensait son rêve brisé lorsqu’il a été libéré par Southampton, jugé « trop frêle » pour le très haut niveau. Repéré ensuite à l’adolescence avec Guernsey FC, en huitième division anglaise, il obtient une seconde chance qu’il saisit pleinement.

    Mis à l’essai à Bristol City, il impressionne immédiatement, alternant séances avec les U18 et l’équipe première. Recruté sans tarder, il dispute 83 matches de Championship avant d’être transféré à Bournemouth pour 25 millions de livres en 2023. Freiné par les blessures lors de sa première saison en Premier League, le milieu de terrain a progressivement trouvé son rythme.

    Brillant à l’Euro Espoirs 2025 remporté par l’Angleterre, Scott, 22 ans, a été convoqué pour la première fois chez les A en novembre par Thomas Tuchel. Sur l’île de Guernesey, moins de 60 000 habitants, son parcours force l’admiration.

  • Antoine SemenyoGetty/GOAL

    Antoine Semenyo (Bournemouth)

    Avant d’exploser, Antoine Semenyo a longtemps connu les refus. Passé par plusieurs clubs amateurs, il est recalé successivement par Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, Fulham ou Millwall. À 15 ans, il pense même arrêter le football après un nouvel échec.

    Relancé par son oncle, il obtient une ultime chance à la Wiltshire Sports Academy, où il inscrit plus de 50 buts depuis le milieu de terrain. Bristol City le recrute, puis l’envoie en prêt à trois reprises avant qu’il ne s’impose définitivement. Au total, Semenyo dispute 125 matches avec les Robins, pour 42 contributions décisives.

    Arrivé à Bournemouth en janvier 2023, l’international ghanéen est devenu l’un des attaquants les plus redoutés de Premier League. À 25 ans, avec six buts et trois passes décisives cette saison, il est suivi de près par Liverpool et Manchester City, prêts à lever sa clause libératoire de 65 millions de livres.

  • Oussama TarghallineGetty/GOAL

    Oussama Targhalline (Feyenoord)

    Oussama Targhalline s’est imposé comme l’un des meilleurs coups du marché néerlandais de l’année. Recruté en février pour seulement 450 000 euros en provenance du Havre, le milieu défensif marocain a d’abord dû composer avec des blessures et un temps de jeu limité.

    Cette saison, il a gagné sa place dans le onze de Feyenoord. Solide à la récupération, infatigable dans l’effort et techniquement fiable, le joueur de 23 ans s’est rendu indispensable aux yeux de Robin van Persie.

    Au vu de sa progression, il serait surprenant que Feyenoord ne réalise pas une forte plus-value sur Targhalline dès l’été prochain.

  • Christos TzolisGetty/GOAL

    Christos Tzolis (Club Bruges)

    Si la saison de Bruges reste en deçà des attentes, Christos Tzolis fait figure d’exception. L’attaquant grec affiche déjà 11 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues à mi-parcours de l’exercice 2025-2026.

    Formé au PAOK, passé par Norwich sans convaincre à l’adolescence, Tzolis s’est relancé à Fortuna Düsseldorf avant d’être recruté pour 6 millions d’euros par Bruges. À 23 ans, il dispose désormais d’une clause libératoire fixée à 30 millions.

    Un retour en Premier League est envisagé, et le club belge s’apprête à réaliser une plus-value significative.

  • Adam WhartonGetty/GOAL

    Adam Wharton (Crystal Palace)

    Enfant, Adam Wharton impressionnait par sa facilité intellectuelle autant qu’il agaçait par son manque apparent de travail. Cette aisance, il l’a transposée sur les terrains, devenant l’un des milieux centraux les plus efficaces de Premier League.

    Formé à Blackburn, Wharton rejoint Crystal Palace en janvier 2024 et s’impose rapidement par son intelligence de placement et sa qualité de passe vers l’avant. Ses performances lui valent une première sélection avec l’Angleterre lors de l’Euro 2024.

    Freiné ensuite par des blessures, le joueur de 21 ans reste un élément très apprécié. Sauf surprise, il devrait être de la Coupe du monde l’été prochain, voire rejoindre un club de niveau Ligue des champions à court terme.

