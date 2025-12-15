Hidden Gems FC : 25 révélations tardives promises au statut de superstar après une saison charnière

Nick Woltemade en est un parfait exemple. Auteur d’une saison remarquable à Stuttgart, l’attaquant allemand a décroché un transfert majeur vers Newcastle. Même constat pour Emmanuel Emegha, buteur néerlandais, dont les performances à Strasbourg lui ont ouvert les portes de Chelsea pour l’été prochain. Tous deux avaient déjà figuré dans la sélection Hidden Gems FC de GOAL, un concept destiné à mettre en lumière ces profils tardifs, longtemps sous-estimés, mais appelés à franchir un cap décisif.
Dans cette nouvelle édition, place à 25 joueurs qui ont connu une véritable saison de révélation et qui semblent désormais armés pour devenir des visages familiers du football européen et mondial dans les années à venir.