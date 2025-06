Hermoso, Renard, Bright... Ces stars du foot féminin qui manqueront l'Euro 2025

Lauren James et Miedema seront bien là en Suisse, mais d'autres stars majeures vont manquer ce grand rendez-vous européen...

De nombreuses stars seront au rendez-vous lorsque le Championnat d’Europe débutera en Suisse le 2 juillet. On y verra les internationales anglaises Beth Mead et Alessia Russo, qui avaient brillé lors du sacre des Lionesses en 2022, mais aussi le duo double Ballon d’Or composé d’Aitana Bonmati et d’Alexia Putellas, figures de proue d’un milieu espagnol bien décidé à conserver le trophée.

Mais comme pour chaque grande compétition, certaines absences notables viendront ternir le tableau. Entre les joueuses qui ont pris leur retraite après avoir marqué l’histoire de leur sélection, celles qui ont vu leur rêve s’éteindre à cause d’une blessure, ou encore celles qui ont été écartées de la liste finale à la surprise générale, plusieurs visages familiers manqueront à l’appel.

Alors, qui sont ces grandes joueuses que vous vous attendiez peut-être à voir briller en Suisse, mais qui seront absentes cet été ? Voici les stars qui ne disputeront pas l’Euro 2025, quelles qu’en soient les raisons…